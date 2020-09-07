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    • Ekonomi
    • 07.09.2020 20:30
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    • 07.09.2020 20:30
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    Fiyat aralığı değişti! İşte ! Opel, Hyundai, Renault, Dacia...

    Bazı otomobillerin fiyatları değişti. araba satışı yapılan internet ilan sitelerinde bulunan pek çok model arasında 'lar dikkatleri üzerine çekiyor. Yeni araba almak isteyen ya da mevcut aracını değiştirmek isteyenler Eylül ayı ikinci el SUV araba fiyatlarını da incelemek istiyor. İkinci el otomobil satışının yapıldığı ilan sitelerde özellikle üç aylık sürece bakıldığında SUV arabaların ön planda yer aldığı görülüyor. İşte

    İşte en ucuz ikinci el SUV otomobiller!

    İşte en ucuz ikinci el SUV otomobiller! İkinci el araç satışının yapıldığı ve insanların araçlarını satışa sunduğu internet ilan sitelerinde araba fiyatlarını inceleyenler özellikle SUV araç fiyatlarını merak ediyor. Son üç dört aylık sürece bakıldığında araç piyasasında canlılık yaşandığı görülürken ikinci el araçların fiyatları da yükseliş yaşandığı görülüyor. 7 yaşından büyük olmayan araçlar da ilan sitelerinde ön plandaki yer alıyor.

    İşte fiyatları 120-160 bin lira aralığında değişen olan SUV araçların listesi...

    Hyundai ix 35

    2. el ortalama fiyat aralığı: 120-160 bin lira

    Renault Captur

    2. el ortalama fiyat aralığı: 120-190 bin lira

    Opel Mokka

    2. el ortalama fiyat aralığı: 120-160 bin lira

    Chevrolet Captiva

    2. el ortalama fiyat aralığı: 120-160 bin lira

    KIA Sportage

    2. el ortalama fiyat aralığı: 120-190 bin lira

    Nissan Juke

    2. el ortalama fiyat aralığı: 110-160 bin lira

    Suzuki Vitara

    2. el ortalama fiyat aralığı: 120-160 bin lira

    Dacia Duster

    2. el ortalama fiyat aralığı: 120-190 bin lira

    Nissan Qashqai

    2. el ortalama fiyat aralığı: 120-190 bin lira
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    Haberler Ekonomi Fiyat aralığı değişti! İşte en ucuz ikinci el SUV otomobiller! Opel, Hyundai, Renault, Dacia...
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