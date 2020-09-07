İşte en ucuz ikinci el SUV otomobiller! İkinci el araç satışının yapıldığı ve insanların araçlarını satışa sunduğu internet ilan sitelerinde araba fiyatlarını inceleyenler özellikle SUV araç fiyatlarını merak ediyor. Son üç dört aylık sürece bakıldığında araç piyasasında canlılık yaşandığı görülürken ikinci el araçların fiyatları da yükseliş yaşandığı görülüyor. 7 yaşından büyük olmayan araçlar da ilan sitelerinde ön plandaki yer alıyor.

İşte fiyatları 120-160 bin lira aralığında değişen olan SUV araçların listesi...

Hyundai ix 35

2. el ortalama fiyat aralığı: 120-160 bin lira