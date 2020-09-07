Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,97 değer kazancıyla 7 Eylül'ü 1.096,81 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Y. Men. Değ.
|8,18
|7,81
|4,74
|Emlak Konut GMYO
|1,82
|1,74
|4,60
|MLP Sağlık
|17,00
|16,27
|4,49
|Yataş
|8,35
|8,00
|4,37
|Eczacıbaşı İlaç
|6,40
|6,14
|4,23
|Alarko GMYO
|15,02
|14,41
|4,23
|Oyak Çimento
|8,06
|7,75
|4,00
|Türk Traktör
|95,50
|91,95
|3,86
|İskenderun Demir Çelik
|6,95
|6,70
|3,73
|Özak GMYO
|3,84
|3,72
|3,23
|Aksa
|6,79
|6,58
|3,19
|Tofaş Oto. Fab.
|23,40
|22,70
|3,08
|Netaş Telekom.
|15,97
|15,50
|3,03
|Tekfen Holding
|15,47
|15,03
|2,93
|Torunlar GMYO
|3,54
|3,44
|2,91
|Aksa Enerji
|5,40
|5,25
|2,86
|Ford Otosan
|86,80
|84,50
|2,72
|GSD Holding
|2,30
|2,24
|2,68
|Sasa Polyester
|15,52
|15,12
|2,65
|Klimasan Klima
|13,64
|13,29
|2,63