Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,97 değer kazancıyla 7 Eylül'ü 1.096,81 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: