Milyonlarca kişi için erken emeklilik çok önemli bir yer tutuyor. Corona virüs nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde 3 ay boyunca iş sözleşmelerinin işveren tarafından feshedilmesi mümkün değil. Ancak emekli olmak için istifa eden çalışanların işten çıkış işlemleri yapılabiliyor. SSK'lıların emeklilik başvuruları işten çıkışları sonrası SGK'ya yapılıyor. Çalışanların pek çoğu bu işlem için Sosyal Güvenlik Kurumu'na şahsen başvuru yapmak gerektiğini düşünüyor. Halbuki bu işlem e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. E-Devlet üzerinden SGK'nın verdiği hizmetler listesinde "Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi" linkinden bu başvuru yapılabiliyor.
Ertelemeye gerek yok
Corona virüs nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde 3 ay boyunca iş sözleşmelerinin işveren tarafından feshedilmesi mümkün değil. Ancak emekli olmak için istifa eden çalışanların işten çıkış işlemleri yapılabiliyor. Dolayısıyla emeklilik için prim gün sayısını doldurmuş kişiler bu süreçte emeklilik işlemlerini başlatabilirler.Diğer yandan bu kişilerin emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödenerek çalıştırılmaya devam edilmesi halinde işten çıkış ve giriş işlemi yapılması gerekiyor.
Prim günü dolan ve bu nedenle emekli aylığı bağlanması için işten çıkışı yapılan kişinin yeniden sosyal güvenlik destek primine tabi olarak işe alınması kısa çalışmaya gidilmiş işyerleri için bu kişinin yerine getirdiği hizmetin kısa çalışma kapsamındaki bir işçi tarafından yerine getirilemiyor olması halinde sorun oluşturmaz. Ancak aksi taktirde işveren açısından bu durum risk oluşturabilir.
İşlemler e-Devlet'te
SSK'lıların emeklilik başvuruları işten çıkışları sonrası SGK'ya yapılıyor. Çalışanların pek çoğu bu işlem için Sosyal Güvenlik Kurumu'na şahsen başvuru yapmak gerektiğini düşünüyor. Halbuki bu işlem e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. E-Devlet üzerinden SGK'nın verdiği hizmetler listesinde "Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi" linkinden bu başvuru yapılabiliyor. Bu sayede kişiler SGK'ya gitmeden de emekli aylığı bağlatma başvurusunda bulunabiliyorlar.
Dolayısıyla işverenine emekli olmak için ayrılmak istediğini ileten ve işten çıkışı yapılan bir kişi e-Devlet üzerinden aylık başvurusunu yapıp, aylığını da bankadan alabilir. Hem kendisini, hem SGK personelini riske atmadan bu yöntemle yapılacak işlemler, e-Devlet'ten en çok hizmeti sağlayan kurum olan SGK'nın da emeklerinin karşılığını bulmasını sağlayacaktır.Kısa çalışmada emeklilik primi Corona virüs salgını nedeniyle işyerlerinin bir bölümünde kısa çalışmaya gidildi.
Kısa çalışmaya gidilen işyerlerinde eğer faaliyet tamamen durmuşsa kısa çalışma ödeneği alan çalışanlar için emeklilik primi yatmıyor.Genel sağlık sigortası primi İŞKUR tarafından yatırıldığı için sağlık hizmetlerine erişim konusunda sorun yok. Ancak emeklilik için prim günü eksik olan kişiler için bu süreçte emeklilik priminin ödenmemesi önemli bir sorun. Emeklilik primi ödenmeyince yaşını tamamlamış ancak prim günü eksiği olan kişiler için emeklilik tarihi gecikiyor.Aynı şekilde pandemi ücretsiz iznine gönderilen çalışanlar için de işveren emeklilik primi yatırmıyor. Bu nedenle ücretsiz izne çıkartılan kişilerin de emeklilik tarihleri bu nedenle gecikiyor.
Borçlanma hakkı sağlanabilir Kısa çalışmaya gidilen ancak faaliyetin tamamen durmadığı işyerlerinde çalışan kişiler çalıştıkları gün kadar emeklilik primine hak kazanıyorlar. Örneğin haftanın 6 günü çalışılan işyerinde kısa çalışmaya gidilmiş ve haftanın 3 günü çalışılmaya başlanmışsa bu işçi için işveren 15 gün prim ödüyor.
Dolayısıyla aylık 30 prim günü yerine 15 prim günü emeklilik için yatırılıyor. Bu şekilde prim günü hiç yatmayan kişiler olduğu gibi yalnızca çalıştıkları süreye orantılı olarak yatırılan kişiler de var. İşte bu kişiler için borçlanma hakkının kapsamı genişletilirse emekliliğin gecikmemesi sağlanabilir.Kısa çalışmaya gidilen işyerlerinde faaliyetin tamamen durmamış olması halinde kısa çalışma ödeneği alınan günler için borçlanma imkanı şu anki mevzuat uyarınca yok.
SGK'nın bu konuda yapacağı düzenleme ile kısa çalışmaya gidildiği için emeklilik primi yatmayan işçilerin, eğer isterlerse bugünlere ilişkin primleri kendileri yatırarak emeklilik için gerekli prim gün sayısını doldurabileceği borçlanma hakkı tanınabilir.Bu sayede yaşı gelmiş primi yetmeyen kişiler için emekliliğin daha da gecikmemesi sağlanacaktır. Bunun için yapılacak bir düzenleme ile isteyen kişilere bu hak sağlanmalı.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
1964 doğumluyum, 1981'den SSK girişim var. Sigorta primim 4200 gün, ne zaman emekli olurum? İsmet S.
İşe girişinize göre 5075 prim günü tamamlar tamamlamaz emekli olursunuz. Bunun için 875 prim güne ihtiyacınız var. Askerlik varsa borçlanıp prim gün sayınızı arttırabilirsiniz.
Ayrıca başka prim ödemeden 60 yaşınızın dolacağı 2024 yılında yaştan kısmi emekli olabilirsiniz.
03.05.1974 doğum tarihim, SSK girişim 01.05.1996, 5092 gün primim var. Askerliğimi 1994 yılında 18 ay olarak yaptım. Askerlik borçlanması yaparsam ne zaman emekli olurum? İ.SOYCAN
SSK girişinize göre, 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 6 aylık askerlik borçlanması yaparak 25 yıl, 55 yaş, 5750 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Buna göre de 478 gün daha prim ödeyerek 55 yaşınızın dolacağı 04.05.2029 tarihinde emekli olabilirsiniz.
SSK ilk başlangıcım 15.04.1989, 26.04.1971 doğumluyum 4865 primim var. Ne zaman emekli olurum? A.DİLBER
SSK başlangıcınıza göre 25 yıl, 51 yaş, 5450 prim gün şartlarına tabisiniz.
585 gün daha ödemeniz durumunda prim gün sayınız tamamlanır ancak 51 yaşınız 2022 yılında dolacağından emekli olacağınız tarih 26 Nisan 2022 tarihi olacaktır.
01.01.1999 girişliyim. 1979 doğumluyum. 1 doğumum var. Yaşı beklemeden primimi doldurmama ne kadar zamanım var? Y.AKTAŞ
İşe başlangıcınızdan dolayı 20 yıl, 55 yaş ve 5975 prim gün şartlarına tabisiniz. 5975 günü tamamlayıp 55 yaşınızın dolacağı 2034 tarihini bekleyebilirsiniz. Ayrıca toplamda 3600 günü tamamlayıp 58 yaşınızın dolacağı 2037 yılında yaştan emekli olabilirsiniz.