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    • 13.09.2020 16:42
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    Evlenen yetim ları 2 yıllık maaşını peşin alıyor! 'ya bu belgeyle başvurun

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Evlenen yetim ları, 2 yıllık maaşını peşin alıyor. Bu parayı almak için 5 yıllık hak düşürücü süreye dikkat etmek gerekiyor. Ödeme tarafından yapılıyor. Ödeme tarafından yapılıyor. Vatandaşlara ödenen toplu ödemesi 24 maaş tutarındadır.

    2 sene maaş tutarında SSK SGK'dan ödeme müjdesi!

    Evlenme hazırlığında olan on binlerce vatandaş, devlet tarafından ödenen çeyiz parasının detaylarını merak ediyor. Bu anlamda babasını kaybettiği için yetim maaşı alan kız çocuklarına, evlendiklerinde çeyiz parası ödeniyor. Bu para, kız çocuğunun aldığı yetim maaşının 24 ile çarpılması ile bulunuyor. Böylece evlenen kız çocuğu 2 yıllık maaşını peşin olarak alıyor. Örneğin; 500 lira ölüm aylığı alan kız çocuğuna ölüm aylığının 2 yıllık tutarı olan 12 bin lira çeyiz parası veriliyor. Çeyiz parası evlendiği için aylığı kesilen kız çocuğuna peşin olarak ödeniyor.

    EVLİLİK CÜZDANI İLE BAŞVURMAK YETERLİ

    Çeyiz parası bir kereye mahsus ödeniyor. Parayı almak için evlilik cüzdanı ile birlikte SGK'ya başvurmak gerekiyor. Çeyiz parasının talep edilmesi için 5 yıllık hak düşürücü süre söz konusu.

    ÇEYİZ HESABIYLA 18 BİN 560 LİRA

    Evlenecek çiftlerin yardımına çeyiz hesabı da yetişiyor. Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara devlet katkısı veriliyor. Devlet katkısında üst sınır geçen yıl 7 bin 500 lira idi. Bu yıl ise 9 bin 279 lira 75 kuruşa çıktı. Çiftler bu destekten ayrı ayrı yararlanıp 18 bin 560 lira katkı alabiliyor..
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    Haberler SGK Evlenen yetim kız çocukları 2 yıllık maaşını peşin alıyor! SGK'ya bu belgeyle başvurun
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