Altın piyasasında Ağustos ayında yaşanan gelişmeleri ve Eylül ayında olabilecek fiyat değişimlerini ekonomistler değerlendirdi. Uzman isimlere göre Ağustos ayında reel tahvil gelirlerinin tarihi seviyelere inmesi, düşen dolar endeksi ve yaşanan ABD – Çin gerilimi nedeniyle ons altın rekor seviyeye çıkmıştı. Eylül ayında ons altının fiyatını etkileyebilecek gelişmeler ekonomistler tarafından açıklandı. Peki, 6 Eylül 2020 çeyrek altın fiyatları haftayı nasıl tamamladı? Güncel altın kuru ne kadar oldu? İşte bugün altında son durum detayları haberimizde… Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,11 kazanımla 462,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,10 artışla 3.064,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 748,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise yatay seyretti.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,11 kazanımla 462,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,10 artışla 3.064,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 748,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise yatay seyretti.
Kapalıçarşı'da işlem gören gram altın fiyatı bu hafta yüzde 0,11 kazanım yaşadı. Aynı şekilde Cumhuriyet altını satış fiyatı da yüzde 0,11 artış yaşayarak yükseldi. Geçtiğimiz hafta 748,00 lira seviyelerinde olan çeyrek altın ise genel olarak yatay seyretti.
Analistler; ağustos ayında ABD 10 yıllık tahvilleri reel getirisinin yüzde ek 1 seviyesine inmediğine dikkat çekiyor. Buna göre getiri arayışına girmiş olan yatırımcıları, güvenli liman ve likit olması nedeniyle altına talebi artırdığını belirtiyor. Altının ons fiyatı ağustos ayında, inen reel tahvil getirileri, ABD ve Çin arasındaki gerginlik ve gerileyen dolar endeksi gibi nedenlerle 2.075 dolar ile rekor kırdı. Analistler, eylül ayında koronavirüs salgını tedavisi ve küresel anlamda makro ekonomik verilere dair haber akışı yaşanmasının altının ons fiyatı üstünde etkili olacağını dile getiriyor.
EYLÜL AYINDA ONS ALTININ FİYATI DÜŞECEK Mİ?
Altın piyasalarında yaşanan son durumu değerlendiren Commerzbank Emtia Analisti Carsten Fritsch, "Eylül ayında altın fiyatlarını yine bu değerli madene olan talepler belirleyecek. Küresel ekonomi hızlı bir şekilde toparlanma izlenimi verirse yatırımcılar altına olan taleplerini erteleyecekler. Bu da altın fiyatlarının düşmesine neden olabilecek. Bu nedenle altın piyasasında "bekle gör" dönemi başlamıştır. Bu küresel toparlanma olmadığı görülürse bu sefer de tam tersi olacak ve altına olan taleple beraber fiyatlar da yükseliş trendine girecek." dedi.
Dolar endeksinin altın fiyatları ile çok yakından bir bağı olduğunu söyleyen Carsten Fritsch, "Dolar endeksindeki dğeişimler altın fiyatlarını etkiliyor. Endeks yükseldikçe yatırımcının dolara olan güveni artıyor. Bu nedenle de altından çıkışlar hızlanıp dolara yeniden girişler başlıyor. Bu durum doğal olarak fiyatlara da yansıyor. Ancak sadece dolar endeksi üzerinden değerlendirme yapmak yanıltıcı olabilir. Öğrenği Euro bölgesinde deflasyonist baskıların uzun süre uygulanması bekleniyor. Bu nedenle altın fiyatlarındaki duraksamanın geçici olabileceğini söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.
ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?
Analistlere göre koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan belirsizlikler sonucu ABD Merkez Bankası (FED) önderliğinde küresel ölçekte trilyonlarca dolarlık likitide genişlemesi altının ons fiyatında destekleyici bir rol üstlendi. Yaşanan belirsizliğin Ağustos ayında sürekli artması sonucu ABD 10 yıllık tahvillerinin reel getirisi yüzde eksi 1 seviyesine kadar indirilmek zorunda kaldı. Bu konuya dikkat çeken analistler yatırımcıların varlıklarını eksi faizde tutmak yerine güvenli liman olan altına yönelmeleriyle çok büyük bir altın talebi ortaya çıktı.
Yaşanan bu ekonomik gelişmelerin yanında dolar endeksinin son iki yılın en düşük seviyesi inmesi de altın yatırımı çok cazip bir noktaya taşıdı. Doların güven vermemesi nedeniyle altına olan talep bir miktar daha arttı. Bunun yanında ABD – Çin arasındaki gerilim risk algısı üzerinde olumsuz bir etki bırakarak piyasalardan kaçışın ve altına yönelişin zeminini hazırladı.
KORONAVİRÜS AŞISI ALTIN FİYATLARINI NASIL ETKİLEYECEK?
Türkiye'de altın piyasası üzerinde yaptığı değerlendirmelerle dikkat çeken ekonomist İslam Memiş de beklentilerini açıklayarak, "Koronavirüs salgınının tedavisine yönelik olumlu veri akışları ve bölgesel jeopolitik risklerin yatışmaya başlaması ons altını baskılayacaktır. Ağustos ayında altın fiyatları zirveye koşmuştu. Ancak koronavirüs aşısı ile alakalı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları altın fiyatlarında önemli olarak değerlendirebileceğimiz bir düşüşe neden oldu." dedi.
Koronavirüs aşısının bulunmasının değil haberlerinin bile etkilediği altın fiyatlarının Eylül ayında göstereceği performans hakkında değerlendirme yapan İslam Memiş, "Aşı haberleri emtia fiyatları üzerinde etkili oluyor. Bunun çok net bir sebebi var. Piyasalardaki risk iştahını ortadan kaldıran salgının sona erme ihtimali altında gerilemeye neden olacak. Çünkü yatırımcılar oluşan belirsiz ekonomik ortam nedeniyle altına giriş yapmak zorunda kaldılar. Varlıklarını koruyabilmek için buna mecburdular. Ancak risk iştahı artmaya başlarsa bu sefer altından çıkışlar gerçekleşecek. Haliyle bu ons altının fiyatlamasına yanısyacak ve fiyatlarda düşüş eğilimi hız kazanacak." ifadelerini kullandı.