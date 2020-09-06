ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?

Analistlere göre koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan belirsizlikler sonucu ABD Merkez Bankası (FED) önderliğinde küresel ölçekte trilyonlarca dolarlık likitide genişlemesi altının ons fiyatında destekleyici bir rol üstlendi. Yaşanan belirsizliğin Ağustos ayında sürekli artması sonucu ABD 10 yıllık tahvillerinin reel getirisi yüzde eksi 1 seviyesine kadar indirilmek zorunda kaldı. Bu konuya dikkat çeken analistler yatırımcıların varlıklarını eksi faizde tutmak yerine güvenli liman olan altına yönelmeleriyle çok büyük bir altın talebi ortaya çıktı.

Yaşanan bu ekonomik gelişmelerin yanında dolar endeksinin son iki yılın en düşük seviyesi inmesi de altın yatırımı çok cazip bir noktaya taşıdı. Doların güven vermemesi nedeniyle altına olan talep bir miktar daha arttı. Bunun yanında ABD – Çin arasındaki gerilim risk algısı üzerinde olumsuz bir etki bırakarak piyasalardan kaçışın ve altına yönelişin zeminini hazırladı.