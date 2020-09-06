7 Eylül 22-18 ayar anlık bilezik çeyrek, tam ve yarım altın fiyatları merak ediliyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 462,6 liradan işlem görüyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 461,5 liradan tamamladı. Analistler, ABD pay piyasalarındaki sert düşüşle artan risk algısının altının ons fiyatını desteklediğini söyledi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle rekordan rekora koşan altın fiyatları Rusya'nın aşıyı bulduğununu ilan etmesinin ardından bir düşüş yaşanmıştı. Şimdi belirsizlik devam ederken vatandaşlar Altın yükselecek mi? Altın düşecek mi? Sorusunun yanıtını merak ediyor.
7 EYLÜL 22-18 AYAR ANLIK BİLEZİK ÇEYREK, TAM VE YARIM ALTIN FİYATLARI!
EYLÜL AYINDA ONS ALTININ FİYATI DÜŞECEK Mİ?
Altın piyasalarında yaşanan son durumu değerlendiren Commerzbank Emtia Analisti Carsten Fritsch, "Eylül ayında altın fiyatlarını yine bu değerli madene olan talepler belirleyecek. Küresel ekonomi hızlı bir şekilde toparlanma izlenimi verirse yatırımcılar altına olan taleplerini erteleyecekler. Bu da altın fiyatlarının düşmesine neden olabilecek. Bu nedenle altın piyasasında "bekle gör" dönemi başlamıştır. Bu küresel toparlanma olmadığı görülürse bu sefer de tam tersi olacak ve altına olan taleple beraber fiyatlar da yükseliş trendine girecek." dedi.
Dolar endeksinin altın fiyatları ile çok yakından bir bağı olduğunu söyleyen Carsten Fritsch, "Dolar endeksindeki dğeişimler altın fiyatlarını etkiliyor. Endeks yükseldikçe yatırımcının dolara olan güveni artıyor. Bu nedenle de altından çıkışlar hızlanıp dolara yeniden girişler başlıyor. Bu durum doğal olarak fiyatlara da yansıyor. Ancak sadece dolar endeksi üzerinden değerlendirme yapmak yanıltıcı olabilir. Öğrenği Euro bölgesinde deflasyonist baskıların uzun süre uygulanması bekleniyor. Bu nedenle altın fiyatlarındaki duraksamanın geçici olabileceğini söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.
"Gram altın 600 lirayı bile görebilir"
Altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Fikret Çakmakçı, şu an en mühim fiyatlamanın Kovid-19 aşısı üzerinden yapıldığını ifade etti.
Rusya'nın aşı açıklaması ile altın fiyatlarında sert bir düşüş yaşandığını belirten Çakmakçı, altının aşı müjdeleri ile bir süre gevşediğini fakat koronavirüste ikinci dalga korkusunun mevcut bulunduğunu, bunun da altın fiyatlarını arttıracağını söyledi.
"İlk dalgaya oranla çok daha hızlı bir artış olabilir"
Koranavirüste rehavetin artması ve dünyayı sarsacak ikinci Kovid-19 dalgası durumunda altın fiyatlarında ilk dalgaya göre çok daha hızlı bir artış meydana geleceği düşünülüyor.
İslam Memiş: Altında yeni zirveler göreceğiz
Geçtiğimiz günlerde Altın Piyasaları ve Ekonomi Uzmanı İslam Memiş de uzun vadede altın fiyatlarında yeni zirveler görmeye devam edeceğimizi ifade etmişti.
Memiş, aşı haberinin gelmesi durumunda emtia fiyatlarında sert bir düşüş yaşanacağını ama bunun kalıcı olmayacağını belirtmişti.
İŞTE ALTIN YORUMLARI
İşte Gedik Yatırım Danışmanı Eda Karadağ'ın konu ile ilgili yazısı:
2020 yılı dünya geneli için oldukça zorlu geçiyor. Eylül ayına başladığımız bugünlerde yavaş yavaş yılı bitirmeye doğru ilerliyoruz. Covid-19 nedeniyle dünyanın durma noktasına geldiği bu yıl altın açısından olumlu geçti ve geçmeye devam ediyor.
Piyasalarda likidite sıkışıklığı, ekonomilerden daralma sinyallerinin gelmesi, ABD ile Çin arasındaki gerilim altına olan talebi arttırdı. Ağustos ayında altın tüm zamanların en yüksek seviyesini test ederek 2075 dolar seviyesine yükseldi. Soluksuz bir yükseliş görülen altın yazıyı kaleme aldığım gün 1960 dolar seviyesinde seyrediyor. Virüs ile ilgili yavaş yavaş aşı haberlerinin gelmeye başlaması, Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı açıklamasında tünelin sonunda ışık göründüğünü belirtmesi son günlerde borsalara olumlu etkiliyor ve özellikle ABD'de S&P 500 endeksinde rekor seviyeleri izliyoruz. Bununla birlikte, ABD ile Çin arasındaki diyalog pencerelerinin sürüyor olması, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell'ın piyasaların istediği mesajı vermesi de bu anlamda borsaları pozitif etkiledi. Bundan sonraki süreçte yine virüsün seyri olmaya devam edebilir.
Orta ve uzun vade için beklentim, altında yeniden 2000 dolar seviyesinin görülebileceği yönünde. Ancak bu durumda yatırımcıların dikkat etmesini öneririm, hızlı bir yükseliş görülmesi durumunda beklemelerini ve piyasanın dinmesi durumunda sağlıklı bir şekilde stratejilerini belirlemeleri daha uygun olabilir.
Teknik görünümde, ağustos ayı içerisinde 2075 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın, aynı ay içerisinde 1860 dolar seviyesine kadar da geri çekildi. Altında görüldüğü üzere volatilite oldukça fazla. Aylık olarak ortalamalarının üzerinde seyreden ons altında 1980 dolar kritik direnç noktası olarak izleniyor ve bu direncin üzerine doğru ısrarı yeniden 2000 dolar seviyesine doğru tepkiler oluşabilir. Altında 1945-1932 dolar ve 1900 dolar destekleri takip edilebilir.
ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?
Analistlere göre koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan belirsizlikler sonucu ABD Merkez Bankası (FED) önderliğinde küresel ölçekte trilyonlarca dolarlık likitide genişlemesi altının ons fiyatında destekleyici bir rol üstlendi. Yaşanan belirsizliğin Ağustos ayında sürekli artması sonucu ABD 10 yıllık tahvillerinin reel getirisi yüzde eksi 1 seviyesine kadar indirilmek zorunda kaldı. Bu konuya dikkat çeken analistler yatırımcıların varlıklarını eksi faizde tutmak yerine güvenli liman olan altına yönelmeleriyle çok büyük bir altın talebi ortaya çıktı.
Yaşanan bu ekonomik gelişmelerin yanında dolar endeksinin son iki yılın en düşük seviyesi inmesi de altın yatırımı çok cazip bir noktaya taşıdı. Doların güven vermemesi nedeniyle altına olan talep bir miktar daha arttı. Bunun yanında ABD – Çin arasındaki gerilim risk algısı üzerinde olumsuz bir etki bırakarak piyasalardan kaçışın ve altına yönelişin zeminini hazırladı.
KORONAVİRÜS AŞISI ALTIN FİYATLARINI NASIL ETKİLEYECEK?
Türkiye'de altın piyasası üzerinde yaptığı değerlendirmelerle dikkat çeken ekonomist İslam Memiş de beklentilerini açıklayarak, "Koronavirüs salgınının tedavisine yönelik olumlu veri akışları ve bölgesel jeopolitik risklerin yatışmaya başlaması ons altını baskılayacaktır. Ağustos ayında altın fiyatları zirveye koşmuştu. Ancak koronavirüs aşısı ile alakalı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları altın fiyatlarında önemli olarak değerlendirebileceğimiz bir düşüşe neden oldu." dedi.
Koronavirüs aşısının bulunmasının değil haberlerinin bile etkilediği altın fiyatlarının Eylül ayında göstereceği performans hakkında değerlendirme yapan İslam Memiş, "Aşı haberleri emtia fiyatları üzerinde etkili oluyor. Bunun çok net bir sebebi var. Piyasalardaki risk iştahını ortadan kaldıran salgının sona erme ihtimali altında gerilemeye neden olacak. Çünkü yatırımcılar oluşan belirsiz ekonomik ortam nedeniyle altına giriş yapmak zorunda kaldılar. Varlıklarını koruyabilmek için buna mecburdular. Ancak risk iştahı artmaya başlarsa bu sefer altından çıkışlar gerçekleşecek. Haliyle bu ons altının fiyatlamasına yanısyacak ve fiyatlarda düşüş eğilimi hız kazanacak." ifadelerini kullandı.