Genç yeteneklerin hayalleri gökyüzünde

Türkiye'nin kritik alanlarda teknoloji üretmesine büyük katkı sunan TEKNOFEST kapsamında en yükseği hedefleyen gençler için ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde düzenlenen Roket Yarışması heyecanı Tuz Gölü'nde başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST'in pandemi nedeniyle sadece yarışmalarla sınırlı bir festival olacağını belirterek, "Bu heyecanı pandemi sonrası inşallah Anadolu'ya yayacağız" dedi. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da TEKNOFEST'in geçen yıl 1 milyon 720 bin katılımla dünya birincisi olduğuna değinerek, "Bugün 5 bin öğrenci 23 farklı alanda yarışıyor. Bu yarışmalar geleceğin trendi olan alanlarda genç kardeşlerimizi hazırlamaya yönelik yarışmalar" ifadelerini kullandı. Bayraktar, TEKNOFEST'e bu yıl ilginin büyük olduğunu vurgulayarak, son etabın Gaziantep'te, 3 bin öğrenciyle pandemi kurallarına uyarak tamamlanacağını söyledi.
BETÜL USTA
BETÜL USTA