Pandeminin başladığı ilk günlerde Türkiye'nin dünyanın üretim ve tedarik üssü olacağı yönünde yapılan tahminler doğru çıktı. Batılı alıcılar virüsün kaynağı Çin'den vazgeçip yönünü Türkiye'ye dönünce, Türk şirketleri adeta sipariş yağmuruna tutuldu. Birçok şirket gelen siparişleri zamanında teslim etmek için vardiya sayısını üçe çıkardı. Pandemi sürecinde yüzde 20-25'lere gerileyen kapasite kullanım oranları ise şu sıralar birçok sektörde yüzde 100'e ulaşmış durumda. İkinci dalga korkusuyla risk almak istemeyen Batılı firmalar için Türkiye'nin en güçlü alternatif olarak öne çıktığını söyleyen iş dünyasının önde gelen temsilcileri, "Pandemi tedarik anlamında bütün dengeleri baştan sona değiştirdi. Artık Batı kesinlikle risk almak istemediği için siparişlerini Çin gibi uzak ülkeler yerine üretim kalitesi ve hızıyla öne çıkan Türkiye pazarına yönlendiriyor. Özellikle daha önceden Türkiye'den alım yapan ve pazarımızı çok iyi bilen firmalar, sipariş miktarlarını daha da artırdılar" diye konuştu.



STOK STRATEJİSİ DEĞİŞTİ

Avrupa'nın pandemi belirsizliğinden dolayı stoklarını minimumda tuttuğu bilgisini veren işverenler, bunun da Türkiye için ciddi bir avantaj yarattığını söylediler. Avrupalı devlerin, sık sık ama düşük miktarda verdiği siparişlerle faaliyetlerini sürdürdüğünü anlatan iş dünyası temsilcileri, şunları kaydetti: "Bu eğilimden dolayı Türkiye rekabet anlamında açık ara öne çıktı. Artık sektör ayrımı gözetmeksizin firmalar az stok tutuyor, buna karşılık siparişinin hemen teslim edilmesini istiyor. Bölgede bunu en hızlı ve sorunsuz bir şekilde yapabilecek tek ülkeyiz."