A101 5 Eylül Cumartesi aktüel kataloğuyla beraber yeni indirimler çok tercih edileceğe benziyor. Hafta sonu marketlerden alışveriş yapacak olanların dikkatini çekecek ürünler arasında Milkten Tuzlu Tereyağı 39,95 TL, Nimet Sütlü Mahlepli Kurabiye, Bingo Sıvı Deterjan 9,95 TL ve Dorbi Krem Şanti 3,15 TL fiyat etiketiyle tercih edileceğe benziyor. İşte A101 5 Eylül Cumartesi aktüel kataloğu indirimleri
A101 5 EYLÜL CUMARTESİ AKTÜEL KATALOĞU
Algida Magnum Mini Çeşitleri 6 adet
Dorbi Krem Şanti 3,15 TL
Birşah Süzme Yoğurt 8,95 TL
Çiçeğim Bulaşık Deterjanı 4,25 TL
10 TL ve üzeri alışverişlerinizde
Danone Aromalı Süt Çeşitleri
Papia Desenli Peçete Çeşitleri 20'li
Çikolatalı Bar Dondurma Çeşitleri