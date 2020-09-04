A101 5 Eylül Cumartesi aktüel kataloğuyla beraber yeni indirimler çok tercih edileceğe benziyor. Hafta sonu marketlerden alışveriş yapacak olanların dikkatini çekecek ürünler arasında Milkten Tuzlu Tereyağı 39,95 TL, Nimet Sütlü Mahlepli Kurabiye, Bingo Sıvı Deterjan 9,95 TL ve Dorbi Krem Şanti 3,15 TL fiyat etiketiyle tercih edileceğe benziyor. İşte A101 5 Eylül Cumartesi aktüel kataloğu indirimleri

A101 5 EYLÜL CUMARTESİ AKTÜEL KATALOĞU