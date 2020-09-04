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    • 04.09.2020 23:36
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    5 Eylül Cumartesi aktüel kataloğunda yeni indirimler var! İşte A101'de haftanın yıldızları...

    5 Eylül Cumartesi aktüel kataloğuyla birlikte yarından itibaren yeni indirimler geliyor. A101'de hafta sonu Bingo Sıvı Deterjan 9,95 TL, Dorbi Krem Şanti 3,15 TL, Nimet Sütlü Mahlepli Kurabiye, Mini Rulo Börek Çeşitleri 10,95 TL, Milkten Tuzlu Tereyağı 39,95 TL fiyat etiketiyle yarın raflardaki yerini alacak. Peki, A101 5 Eylül Cumartesi aktüel kataloğunda başka neler var? İşte A101'de haftanın yıldızları...

    A101 5 Eylül Cumartesi aktüel kataloğunda neler var?

    A101 5 Eylül Cumartesi aktüel kataloğuyla beraber yeni indirimler çok tercih edileceğe benziyor. Hafta sonu marketlerden alışveriş yapacak olanların dikkatini çekecek ürünler arasında Milkten Tuzlu Tereyağı 39,95 TL, Nimet Sütlü Mahlepli Kurabiye, Bingo Sıvı Deterjan 9,95 TL ve Dorbi Krem Şanti 3,15 TL fiyat etiketiyle tercih edileceğe benziyor. İşte A101 5 Eylül Cumartesi aktüel kataloğu indirimleri

    A101 5 EYLÜL CUMARTESİ AKTÜEL KATALOĞU

    Algida Magnum Mini Çeşitleri 6 adet

    Dorbi Krem Şanti 3,15 TL

    Birşah Süzme Yoğurt 8,95 TL

    Çiçeğim Bulaşık Deterjanı 4,25 TL

    10 TL ve üzeri alışverişlerinizde

    Danone Aromalı Süt Çeşitleri

    Papia Desenli Peçete Çeşitleri 20'li

    Çikolatalı Bar Dondurma Çeşitleri
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    Haberler Ekonomi A101 5 Eylül Cumartesi aktüel kataloğunda yeni indirimler var! İşte A101'de haftanın yıldızları...
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