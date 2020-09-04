Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, açılışını Başkan Erdoğan'ın yaptığı Ankara-Niğde Otoyolu'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak paylaşımında, "Bugün ulaştırma yatırımları için tarihi gün! Edirne'den Urfa'ya kesintisiz ulaşım sağlayan Ankara-Niğde Otoyolunun 1. ve 3. kesimleri milletimize hayırlı olsun. Yüzyılın felaketi de gelse başımıza bizde bu millet sevdası oldukça kimse bizi yüzyılın hizmetini yapmaktan alıkoyamaz." ifadelerine yer verdi.