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    • Ekonomi
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    • 04.09.2020 19:44
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    Hazine ve Maliye Bakanı 'tan Ankara-Niğde Otoyolu mesajı: Kimse bizi yüzyılın hizmetini yapmaktan alıkoyamaz

    Hazine ve Maliye Bakanı , açılışını Başkan Erdoğan'ın yaptığı Ankara-Niğde Otoyolu'na ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak paylaşımında, "Yüzyılın felaketi de gelse başımıza bizde bu millet sevdası oldukça kimse bizi yüzyılın hizmetini yapmaktan alıkoyamaz." ifadelerine yer verdi.

    Ulaştırma yatırımları için tarihi gün

    Hazine ve Maliye Bakanı , açılışını Başkan Erdoğan'ın yaptığı Ankara-Niğde Otoyolu'na ilişkin paylaşımda bulundu.

    Bakan Albayrak paylaşımında, "Bugün ulaştırma yatırımları için tarihi gün! Edirne'den Urfa'ya kesintisiz ulaşım sağlayan Ankara-Niğde Otoyolunun 1. ve 3. kesimleri milletimize hayırlı olsun. Yüzyılın felaketi de gelse başımıza bizde bu millet sevdası oldukça kimse bizi yüzyılın hizmetini yapmaktan alıkoyamaz." ifadelerine yer verdi.

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