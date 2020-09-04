Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, açılışını Başkan Erdoğan'ın yaptığı Ankara-Niğde Otoyolu'na ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Albayrak paylaşımında, "Bugün ulaştırma yatırımları için tarihi gün! Edirne'den Urfa'ya kesintisiz ulaşım sağlayan Ankara-Niğde Otoyolunun 1. ve 3. kesimleri milletimize hayırlı olsun. Yüzyılın felaketi de gelse başımıza bizde bu millet sevdası oldukça kimse bizi yüzyılın hizmetini yapmaktan alıkoyamaz." ifadelerine yer verdi.
Bugün ulaştırma yatırımları için tarihi gün!— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 4, 2020
Edirne'den Urfa'ya kesintisiz ulaşım sağlayan Ankara-Niğde Otoyolunun 1. ve 3. kesimleri milletimize hayırlı olsun.
Yüzyılın felaketi de gelse başımıza bizde bu millet sevdası oldukça kimse bizi yüzyılın hizmetini yapmaktan alıkoyamaz. pic.twitter.com/KAtEQDCMNY