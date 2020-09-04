Altından sonra yatırımcıların yeni gözdesi olarak öne çıkan gümüş fiyatları merakla sorgulanıyor. Emtia piyasasındaki hareketli seyriyle ön plana çıkan gümüş fiyatları vatandaşlar tarafından özellikle son dönemlerde çok araştırılıyor. Emtia piyasasında yatırımcılara, yılın 8 ayında yüzde 57,6 ile en çok gümüş kazandırdı. Peki, gümüş fiyatları ne kadar oldu? İşte gümüş fiyatlarında son durum

GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

ALIŞ(TL) 6,36

SATIŞ(TL) 6,37