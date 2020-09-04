Yüzde 4'ten yukarı çıkacağı konuşuluyor! En az 220 TL ek ödeme yapılırsa...

Emeklilerin Ocak ve Temmuz ayında maaşları arttı. Bu yıl ikinci promosyonu zamlı alma imkanı sunuldu, 2 bayram ikramiyesi ödendi, taban aylık da bin 500 liraya yükseltildi. Emeklilerin gelirlerinde artış sağlayacak yeni talepleri de var. Bunlardan biri de vergi iadesinin yerini alan ek ödemeyle ilgili. Emekliler, her ay maaşın yüzde 4'ü oranında ödenen ek ödemenin yeniden ele alınmasını istiyor.

'ÇALIŞANLARLA AYNI OLSUN'

TAKVİM'e konuşan emekliler, ek ödemenin günümüzde düşük kaldığını ifade ederek, "Çalışanlara asgari geçim indirimi (AGİ) ile en az 220 lira ödenirken, bin 500 lira maaşı olan emekli ayda 60 lira ek ödeme alıyor.