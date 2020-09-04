Bu sistem içerisinde kişiler 5.33 oranında eski kıdem tazminatı haklarına göre alım yapacak. Bu tutarın yüzde üçlük kısmı ise işveren tarafından çalışanın hesabına bireysel olarak aktarılacak. Bununla beraber kişiler 5.33 olarak toplamda on dokuz günlük tazminatını standart olarak alabilecek. Geriye kalan %3'lük tutar ise kişilerin adına ayrı bir fon hesabında eklenecek. Bu sayede kişiler herhangi bir şekilde hak kaybı yaşamadan rahat bir şekilde kıdem tazminatı almış olacak ve fon üzerinden gelecek olan kıdem tazminatı sayesinde standart hakkından daha fazlasını elde edebilecek.