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    • Ekonomi
    • 04.09.2020 16:24
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    • 04.09.2020 16:24
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    fırsatları dikkat çekiyor! 'de bu hafta hangi ürünler indirimde?

    3 Eylül aktüel kataloğuyla beraber dünden itibaren dikkat çeken onlarca ürün satışa sunuldu ve kısa sürede yoğun ilgi gördü. A101'de bu hafta HI-LEVEL 49″ Ultra HD Android Smart Led TV 2199 TL, Reeder P13 Blue Cep Telefonu 1299 TL, SEG SCM 5800 Çamaşır Makinesi 999 TL, Piranha 10000 mAh Powerbank 44,95 TL, Piranha Stereo Hoparlör 29,95 TL ve Xiaomi Earbuds Bluetooth Kulaklık 139 TL fiyat etiketiyle tercih edileceğe benziyor. İşte haftanın fırsatlı ürünleri...

    A101 3-9 Eylül aktüel kataloğu fırsatları dikkat çekiyor!

    A101 3 Eylül aktüel kataloğu ile onlarca indirimli ürün uygun fiyatlarla görücüye çıktı. Gün içerisinde marketlere gidecek olanlar fırsatları öğrenip değerlendirmek istiyor. Haftanın kataloğunda bu hafta Piranha Stereo Hoparlör 29,95 TL, Reeder P13 Blue Cep Telefonu 1299 TL, Xiaomi Earbuds Bluetooth Kulaklık 139 TL ve Piranha 10000 mAh Powerbank 44,95 TL fiyatlarıyla firma müşterilerinin ilgisini çekeceğe benziyor. İşte A101 3-9 Eylül aktüel kataloğu ürünleri

    A101 3 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU

    SEG SCM 5800 Çamaşır Makinesi 999 TL

    Piranha 10000 mAh Powerbank 44,95 TL

    4 Raflı Çok Amaçlı Dolap 179 TL

    Cam Kare Kavanoz 12,50 TL

    Bay Kemer 9,95 TL

    ABC Botanics Yumuşatıcı 5 L 15,95 TL

    Juss Meyve Nektari Çeşitleri 6x200 ml 4,95 TL
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    Haberler Ekonomi A101 3-9 Eylül aktüel kataloğu fırsatları dikkat çekiyor! A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde?
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