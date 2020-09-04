A101 3 Eylül aktüel kataloğu ile onlarca indirimli ürün uygun fiyatlarla görücüye çıktı. Gün içerisinde marketlere gidecek olanlar fırsatları öğrenip değerlendirmek istiyor. Haftanın kataloğunda bu hafta Piranha Stereo Hoparlör 29,95 TL, Reeder P13 Blue Cep Telefonu 1299 TL, Xiaomi Earbuds Bluetooth Kulaklık 139 TL ve Piranha 10000 mAh Powerbank 44,95 TL fiyatlarıyla firma müşterilerinin ilgisini çekeceğe benziyor. İşte A101 3-9 Eylül aktüel kataloğu ürünleri
A101 3 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU
SEG SCM 5800 Çamaşır Makinesi 999 TL
Piranha 10000 mAh Powerbank 44,95 TL
4 Raflı Çok Amaçlı Dolap 179 TL
Cam Kare Kavanoz 12,50 TL
Bay Kemer 9,95 TL
ABC Botanics Yumuşatıcı 5 L 15,95 TL
Juss Meyve Nektari Çeşitleri 6x200 ml 4,95 TL