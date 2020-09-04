Emekli olamayacak vatandaşlar için SGK'dan toplu para ödemesi açıklaması geldi. Emekli olmak için gerekli olan gün sayılarını doldurmuş ancak yaş şartını doldurmamış vatandaşlar, SGK'dan toplu para ödemesi alabilecek. Kimler toplu prim iadesi alabilir? Başvuru nasıl yapılır?
SGK TOPLU PARA / PRİM İADESİ 2020
Sosyal Güvenlik Kurumu SGK tarafından yapılan toplu para iadesi emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT mağdurları için değil tam tersine yaşını doldurmuş olmasına rağmen emekli olmak için aranılan prim günü sayısını dolduramayan kişilere yönelik olarak yapılan bir işlemdir.
Örneğin 56 yaşında emekli olmaya hak kazanan bir kişi bu yaşını doldurmasına rağmen emeklilik için gereken 3 bin 600 prim gününü doldurmadıysa bu durumda o tarihe kadar ödemiş olduğu primlerin ücretini SGK'dan talep edebilmektedir.
İŞTE TOPLU PARA ALMAK İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER
Ancak bazı durumlardan dolayı bazı vatandaşlar emeklilik için gerekli olan şartları sağlayamadıklarından dolayı emeklilik hakkı elde edemiyorlar.
Bu tür durumlarda ise vatandaşlara bazı haklar sunuluyor. Vatandaşların emekli olamamaları durumunda ve gerekli koşulları sağlamaları halinde o tarihe kadar ödemiş oldukları prim paralarını alma hakları bulunuyor. Yazılı başvuru yapılarak alınabilen bu prim iadesi için sağlanması gereken koşullar şunlar;
* İlk koşul; Emeklilik için gerekli olan yaş şartını tamamlamış olmak.
* Emekli yaşını ve sigortalılık süresini tamamlamasına rağmen; yeterli prim günü olmadığı için emekli olamayan vatandaşlar da toplu prim iadesi için başvuru yapabilirler.
* Toplu para almak için sigortalı olarak çalışmıyor olmak yada kendi işini yapmıyor olmak şartları bulunuyor.
Bu şartları sağlayan vatandaşlar başvurularını kendi şehirlerinde yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerine başvurularını yapabilirler. Başvuru işlemleri şahsen ve yazılı dilekçe ile yapılıyor.
Prim iadesi başvurusu nasıl yapılır?
Ödenen primlere dair iade talebi mutlaka Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ya yapılır. Bu başvuru sırasında kişilerin dilekçe ile bizzat başvurusunu yapması gerekiyor. SGK yapılan başvuruyu inceler ve ardından şartların taşınması halinde geri ödeme nakit ve toplu olarak yapılabiliyor.
4A (SSK) bünyesinde sigortalandırılan vatandaşların 2008 yılından önce ödenen primlerini geri almaları mümkündür. Bu primler içinde kişilerin kendi ödediği primler ile işverenlerin primi yer alır. 2008 yılından sonra sigortalandırılan kişilere ise; yalnızca kendi işverenin ödediği primlerin iade edilmesi gerekir.
4B (BAĞ-KUR) bünyesinde sigortalandırılan vatandaşlar için hiçbir tarihe bakılmadan ödedikleri tüm primlerin geri alınması söz konusudur.
• Geriye dönük olarak prim ödenmesine imkan tanıyan askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanmasına dair yapılan prim ödemeleri hiçbir şekilde iade edilmez.
• Geriye dönük prim ödemelerini kapsayan hakların yanı sıra çalışma sırasında sigortalılar için yapılan Genel Sağlık Sigortası primlerinin de sonraki dönemde geri ödenmesi mümkün değildir.