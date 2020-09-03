Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklama şöyle:

TCMB, iletişim stratejisinin bir parçası olarak bir süredir yürüttüğü yatırımcı toplantıları çerçevesinde, 3 Eylül 2020 tarihinde bir videokonferans düzenledi. Videokonferansta Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası konulu bir sunum gerçekleştirildi.