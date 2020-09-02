Normalleşme süreciyle birlikte ardı ardına açılan AVM ve mağazalar geçen yılki cirolarını yıl sonuna kadar yakalamaya odaklandı. Hatta mağazalar daha şimdiden geçen yılın cirolarının yüzde 75'ini yakalamış durumda. Bazı mağazalarda bu rakam yüzde 90'lara kadar çıktı. AVM yönetim ve kiralama şirketi KDM'nin kurucu ortağı Murat İzci, "Geçen yılki ciroların yüzde 75'ini yakalandı. Yüzde 25'lik kayıp ise turist azlığından kaynaklanıyor. Turizm yaralarını sarmaya başladı. Böyle giderse yıl sonuna kadar geçen yılki ciroları yakalarız" ifadelerini kullandı.

11 YENİ AVM DAHA AÇILACAK

Türkiye'nin AVM haritasını çıkardıkları araştırma sonuçlarına göre pandemiye rağmen AVM yatırım planlarının değişmediğini dile getiren İzci, "Bu yıl sonuna kadar İstanbul, Konya, Kocaeli, Ordu, Ankara, Bayburt, Şırnak, Adana, Ağrı'da olmak üzere 11 AVM daha açılacak. AVM olmayan il sayısı 16'dan 15'e düşecek. Mevcut yatırım planları salgına rağmen devam ediyor" dedi. AVM'lerde ziyaretçi sayısındaki azalmaya karşın kişi başı alışveriş oranlarının 3'e katlandığını dile getiren İzci, "Sadece ikinci salgın dalgası tedirginliği ziyaret sayılarını etkiliyor ama AVM'ler pek çok yerden daha hijyenik ve önlemler üst düzeyde. Ciddi anlamda havalandırma yatırımları yapılıyor" dedi.



MARKET 2019'A PARALEL SEYREDİYOR

Gıda perakendesinde de işler normale dönüyor. Pandemi sürecinde satışları ikiye katlanan marketlerde ağustosta satışların normale döndüğünü belirten Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün, yılın devamında mart ve nisanda yaşanan yüksek seyrin gerçekleşmeyeceğini, satışların eylülde artacağını ve yılın geri kalanının 2019'a paralel seyredeceğini kaydetti. Düzgün, şunları söyledi: "Mart, nisan ve mayısta satışlar bir önceki yıla kıyasla yüzde 50'nin üzerine çıktı. Hazirana da yükselişle başladık. Temmuzda ise satışlar ilk iki hafta önceki aylara göre daha azdı. Kurban Bayramı döneminde geçen yıla kıyasla satışlar yüzde 30 arttı. Ağustostan itibaren cirolar insanların tatil bölgelerine ya da akrabalarının, sevdiklerinin yanına memleketlerine tatile gitmesiyle düştü. Büyükşehirlerde satışlar düşerken, tatil bölgeleri ile Anadolu'daki ilçe ve köylerde satışlar arttı. Artış daha çok sebzemeyve ve şarküteri ürünlerinde oldu."





10 YILIN TARİHİ REKORUNU KIRDI

Perakendenin mobilya kanadında da işler hızla yükselişe geçti. Mobilya çarşısı Modoko'nun Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çalışkan, "Haziran ve temmuz dönemlerinde normal üstü bir satış grafiği oluştu. Modoko ziyaretçi sayısı bakımından son 10 yılın tarihi rekorunu kırdı. Bunda en büyük etken, esnafımızın elini taşın altına koyarak yüzde 50'ye varan indirimler yapması, düğün ve nikah salonlarının açılması ve konut satışlarının hızlanması oldu. Bir önceki yıla göre de yüzde 20'ler civarında bir artış var" diye konuştu. Pandemi etkisinden sıyrılıp normalleşme sürecini yaşadıklarının altını çizen Çalışkan, "İkinci dalga yaşanmazsa ve normal şartlar altında geçen yıla göre yüzde 20'lik bir artışla yılı tamamlamış oluruz. İhracatta da hedefimiz 4 milyar doları yakalamak. İlk 7 aylık verilerde 3 milyar dolara yaklaşmış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.



SABAH