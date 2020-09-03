İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek sorusunun yanıtı özellikle şu günlerde merakla araştırılıyor. Bu bağlamda 2020 Ağustos ayı işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneğinin hangi tarihte ödeneceği tarih belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği tarihleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Peki, işsizlik maaşı ne zaman ödenecek? İşte o tarih...

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bakan Selçuk, "Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 3 Eylül'den itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız." dedi.

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Selçuk, "T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0-2-4 olanlara 3 Eylül'de, 6-8 olanlara 4 Eylül'de ödemeler yapılacak." açıklamasını yaptı.