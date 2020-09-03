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    • Ekonomi
    • 03.09.2020 11:35
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    • 03.09.2020 11:38
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    Son dakika: duyurdu: ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri başladı

    Son dakika haberine göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "Ağustos ayına ilişkin ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün başladı" dedi.

    Haberler Ekonomi Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu: İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri başladı
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