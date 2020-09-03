Son dakika haberine göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 'Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün başladı' dedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 'Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün başladı' dedi. Ayrıntılar geliyor... Bakan Selçuk açıkladı: İstihdama 83 milyar TL'lik destek Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı: Giresun'daki sel felaketi için 5 milyon lira ek kaynak