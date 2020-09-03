4 Eylül BİM aktüel ürünler yarın raflarda! BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta neler var? İşte BİM katalog…

BİM aktüel 4 Eylül Cuma kataloğu! BİM katalog birbirinden hesaplı ürünlerle dikkat çekiyor. BİM aktüel ürünler fiyat listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Türkiye'nin 81 ilinde ve hemen hemen her mahallesinde bulunan BİM marketlerinde uygun fiyatlı ürünler satışa çıkıyor. Hobiden giyime, gıdadan teknolojiye kadar birçok farklı ürün BİM'de satışta oluyor. Peki, 4 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM AKTÜEL 4 EYLÜL CUMA KATALOĞU!

Oppo A5 2020 Cep Telefonu 2.299 TL

Dijitsu 42" FHD Uydu Alıcılı TV 1.399 TL

Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 499 TL