BAŞVURU ŞARTLARI;

Halkbank emeklisi bu imkândan faydalanırken aynı zamanda hayat sigortası primi, müşteri cinsiyeti, müşteri yaşı ve kredi tutarına bağlı olarak 100.000 TL ayda 60 vade imkanından faydalanmak isteyen 50 yaşında olan müşterilerin yıllık sigorta primi de 99,51 TL olarak belirlemiştir. Siz de emekli maaşınızı Halkbank' a taşıyarak sizi mutlu edecek bu fırsattan faydalanabilirsiniz.