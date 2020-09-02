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    • 21.09.2020 09:51
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    Öğrencilere, ev hanımlarına ve başvuru yapanlara 672 TL ödeme yapılıyor!

    Yaşlılık aylığına zam mı geldi, yaşlılık aylığı ne kadar oldu araştırması merak konusu oldu. 'nın yeni düzenlenmeye ilişkin yayınladığı genelgeye göre malullük, yaşlılık ve ölüm aylıkları dosya bazında 1500 TL'nin altında olmayacak.

    Çalışan çalışmayan, ev kadını, esnaf, emekli ve işsizlere 672 TL...

    Devlet tarafından yapılan yardımlar ve ödemeler dar gelirli vatandaşların can simidi oluyor. Bu bağlamda baktığımız zaman çalışan, çalışmayan, çalışamayan, engelli, yaşlı, hasta ve bunun gibi durumlarda bulunan vatandaşlara devlet tarafından çok sayıda yardım ödemesi yapılıyor.


    DEVLETTEN 672 TL MAAŞ ÖDEMESİ

    Devlet tarafından tarafından sağlanan bu yardım ödemeleri arasında yer alan ve yaşlı vatandaşlara ödenen yardımlardan bir tanesi yaşlılık maaşı. Bu maaş 65 yaş üzerinde bulunan yaşlı vatandaşların sosyal güvenceleri olmamaları adına sağlanıyor. Yaşlılık maaşı ödemesinden faydalanmak için gerekli şartların başında ise yaş şartı ile gelir şartı bulunuyor.

    Her ay düzenli yaşlılık maaşı almak isteyen vatandaşların öncelikle sosyal güvencelerinin olmaması gerekiyor. Bununla birlikte yaşlılık maaşı için başvuru yapacak olan vatandaşların kendisi ile eşinin ortalama geliri net asgari ücretin 1/3'ünden daha az olması isteniyor.

    BAŞVURU İŞLEMLERİ

    Yaşlılık maaşı başvuruları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden yapılıyor. Bu vakıflar kendi ilçenizde yer almakta olup genellikle kaymakamlıklar bünyesinde hizmet vermektedir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (kaymakamlık) başvuru yapan 65 yaşını doldurmuş yaşlı vatandaşlara öncelikle muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor. Muhtaçlık değerlendirmesi; yaşlının kendisi ve eşinin gelir, servet ve harcamaları ile birlikte nafaka yükümlülüğü dikkate alınarak gerçekleşirken kişi başına gelir 701 liranın altındaysa aylık bağlanıyor. Eş ve başvuran kişinin geliri toplamı 1.402 lirayı aşıyorsa aylık bağlanmıyor.

    65 YAŞ AYLIĞI ŞARTLARI

    65 yaş aylığından yararlanmak için ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından şartlar belirlenmiştir. Belirlenen şartlara uygun olmayan kişilerin maddi zorluk yaşamasına rağmen 65 yaş aylığından faydalanması mümkün olmaz. Ancak bu vatandaşlar için; devletin yaşlılar için yürürlüğe koyduğu başka sosyal yardımlara başvurmanın önü açık bırakılmıştır.

    Sosyal güvencesinin olmaması (SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı)

    65 yaşını doldurmuş olmak

    Aylık gelir gelirinin tespit edilmesinin ardından muhtaçlık sınırının altında bir tablo çizilmesi

    Sosyal Güvenlik Kurumu'na iş prim gününe dair ödeme yapılmaması

    Nafaka alan kişilerin bu aylıktan faydalanması için asgari ücretin üçte birinden az gelire sahip olması gerekir.
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    Haberler Ekonomi Öğrencilere, ev hanımlarına ve başvuru yapanlara 672 TL ödeme yapılıyor!
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