Eylül ayının gelmesiyle birlikte akıllara gelen sorulardan birisi de işsizlik maaşlarının ödeneceği tarih olmuştu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, konuyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla kısa çalışma ödeneğinin iki ay daha uzatıldığı açıklandı. Peki, işsizlik maaşı ne zaman ödenecek? İşte o sorunun yanıtı...

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bakan Selçuk, "Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 3 Eylül'den itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız." dedi.

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Selçuk, "T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0-2-4 olanlara 3 Eylül'de, 6-8 olanlara 4 Eylül'de ödemeler yapılacak." açıklamasını yaptı.