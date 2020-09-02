Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ne kadar uzatıldı? Koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında devreye alınan kısa çalışma ödeneğinin uzatılıp uzatılmadığı çalışanlar tarafından merak ediliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ödeneğin uzatıldığı tarihe dair detaylar belli oldu. Aynı zamanda ödeme alanlar ise "Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatırılacak?" sorusuyla ilgili araştırma yapıyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül tarihinden itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu.



Bakan Selçuk, "Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 3 Eylül'den itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız." dedi.