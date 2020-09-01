Ülkemizdeki yaklaşık 13 milyon emekliye yılda iki kez olmak üzere (Ocak ve Temmuz aylarında) zam yapılıyor. Son olarak Temmuz ayındaki zammın ardından gözler yeni yılda yapılacak zam oranına çevrildi. Ayrıca emekli vatandaşlar yılda iki kez ikramiye almaya hak kazanıyor. Bu kapsamda özellikle en çok merak edilenler arasında "2021'de en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt arıyor.

2021 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memurların, memur emeklilerinin maaşlarına Temmuz'da yüzde 5.75 zam yansıtılırken; Ocak artışının da ipuçları geldi. Hakem kurulu kararı kapsamında Ocak zammı yüzde 3 olarak belirlenirken, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark da yansıtılacak.