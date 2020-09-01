ŞOK 2 Eylül aktüel kataloğunda yer alan ürünler, yarından itibaren marketlerden alışveriş yapacak olanlar tarafından araştırılmaya başlandı. Birbirinden farklı indirimlerin yer aldığı kataloğda özellikle Sensodyne Beyazlatıcı Diş Macunu, Doğuş Black Label Demlik 120'li ve Pantene Şampuan Çeşitleri firma müşterilerinin dikkatini çekmeyi başardı. İşte merakla beklenen o kataloğdaki ürünler

ŞOK 2 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ

Vernel Max Yumuşatıcı 1440 ml

+Perwoll Siyah/Renkli 1 lt