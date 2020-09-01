ŞOK 2 Eylül aktüel kataloğunda yer alan ürünler, yarından itibaren marketlerden alışveriş yapacak olanlar tarafından araştırılmaya başlandı. Birbirinden farklı indirimlerin yer aldığı kataloğda özellikle Sensodyne Beyazlatıcı Diş Macunu, Doğuş Black Label Demlik 120'li ve Pantene Şampuan Çeşitleri firma müşterilerinin dikkatini çekmeyi başardı. İşte merakla beklenen o kataloğdaki ürünler
ŞOK 2 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ
Vernel Max Yumuşatıcı 1440 ml
+Perwoll Siyah/Renkli 1 lt
Activia Shot Ahududu-Hibiskus
* 80 m
Carte d'Or Classic
• 925 ml
• Antep fıs.-Bitter çik.
/Kaymaklı
/Bitter-vişne meyveli
/Bal badem
/Çikolata tutkunu
SuperFresh Ton Balığı
Zeytinyağlı 3x80 gr
Pantene Şampuan Çeşitleri
500 ml
Palmolive Duş Jeli
• 500 ml • Adaçayı,biberiye
Palmolive Duş Jeli
• 500 ml • Hydrating
TURŞU YAPMAK İÇİN GEREKEN MALZEMELER BU HAFTA ŞOK'TA!
Beyaz Lahana
Lombardi Biber
Sarımsak
Jalapeno Biber
Havuç
Makedon Biber
Anadolu Mutfağı
İri Salamura Tuzu
3 kg