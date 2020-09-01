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    • 01.09.2020 23:30
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    fırsatları belli oldu! ŞOK'ta bu hafta o ürünlerde indirim sürprizi

    yla yarından itibaren raflarda yer alacak ve 8 Eylül tarihine kadar satışta kalacak ürün fırsatları belli oldu. ŞOK'ta bu hafta dikkat çeken indirimler arasında Vernel Max Yumuşatıcı 1440 ml, SuperFresh Pizza King, Doğuş Black Label Demlik 120’li, Pantene Saç Kremi Onarıcı Bakım, Sensodyne Beyazlatıcı Diş Macunu ve Paşabahçe Desen Kapaklı Kavanoz yer alıyor. İşte ŞOK 2 Eylül aktüel kataloğu ürün listesi

    ŞOK 2 Eylül aktüel kataloğu fırsatları belli oldu!

    ŞOK 2 Eylül aktüel kataloğunda yer alan ürünler, yarından itibaren marketlerden alışveriş yapacak olanlar tarafından araştırılmaya başlandı. Birbirinden farklı indirimlerin yer aldığı kataloğda özellikle Sensodyne Beyazlatıcı Diş Macunu, Doğuş Black Label Demlik 120'li ve Pantene Şampuan Çeşitleri firma müşterilerinin dikkatini çekmeyi başardı. İşte merakla beklenen o kataloğdaki ürünler

    ŞOK 2 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ

    Vernel Max Yumuşatıcı 1440 ml
    +Perwoll Siyah/Renkli 1 lt

    Activia Shot Ahududu-Hibiskus
    * 80 m

    Carte d'Or Classic
    • 925 ml
    • Antep fıs.-Bitter çik.
    /Kaymaklı
    /Bitter-vişne meyveli
    /Bal badem
    /Çikolata tutkunu

    SuperFresh Ton Balığı
    Zeytinyağlı 3x80 gr

    Pantene Şampuan Çeşitleri
    500 ml

    Palmolive Duş Jeli
    • 500 ml • Adaçayı,biberiye
    Palmolive Duş Jeli
    • 500 ml • Hydrating

    TURŞU YAPMAK İÇİN GEREKEN MALZEMELER BU HAFTA ŞOK'TA!

    Beyaz Lahana
    Lombardi Biber
    Sarımsak

    Jalapeno Biber
    Havuç
    Makedon Biber

    Anadolu Mutfağı
    İri Salamura Tuzu
    3 kg
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    Haberler Ekonomi ŞOK 2 Eylül aktüel kataloğu fırsatları belli oldu! ŞOK'ta bu hafta o ürünlerde indirim sürprizi
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