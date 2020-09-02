Gram altın ne kadar oldu? 2 Eylül gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik anlık fiyatları!

ALTIN ALACAKLAR DİKKAT!

Meksa Yatırım tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Gram altın, ons fiyatlarının yeniden 2000 USD ye yaklaşması ile, yukarı tepkisine devam ediyor. 465 üzerinde ilk hedefimize olan 471 direncine de ulaşıldı. Böylece yukarı hareket potansiyeli korunmaya devam ediliyor.

465 direnci üzerinde tutunması durumunda , gün içinde 476 ve 483 hedef olarak kullanılabilir. Ancak 465 altına yeniden inersek, 460,454, 447 ve 434'e doğru hareketlenme yaşanabilir.

Altın yukarı trend görünümünü koruyor. 1975 dolar ilk kısa vadeli destek. Buranın üzerinde kaldığı sürece hareketin devamı mümkün.

1975 üzerinde tutunmayı başarırsa 1990, 2000 ve 2015'e doğru hareketler mümkün olabilir. 1975 altına inerse 1960 1950 1935'e doğru gerileme mümkün olabilir.