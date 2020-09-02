Gram altın ne kadar oldu? 2 Eylül gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik anlık fiyatları!

Gram altın ne kadar? 2 Eylül gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatları altın sahibi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar yaşanmaya devam ediyor. Altın fiyatları yeni haftanın ikinci gününde yönünü yukarı çevirmişti. Peki, 2 Eylül gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın, ons fiyatlarının yeniden 2000 USD ye yaklaşması ile, yukarı tepkisine devam ediyor.
2 EYLÜL ALTIN FİYATLARI!
Gram altın fiyatı 463,94 liradan alınıyor; 469,86 liradan satışa sunuluyor.
Çeyrek altının alış fiyatı 756,90 TL olurken, satışta ise 766,90 TL olarak görülüyor.
Cumhuriyet Ata Lira: 3 bin 103 liradan,
22 Ayar Bilezik (Gr.): 429,60 liradan,
Lira (Tam) Altın: 3032 liradan,
Yarım Altın: 1516 liradan işlem görüyor.
ALTIN ALACAKLAR DİKKAT!
Meksa Yatırım tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Gram altın, ons fiyatlarının yeniden 2000 USD ye yaklaşması ile, yukarı tepkisine devam ediyor. 465 üzerinde ilk hedefimize olan 471 direncine de ulaşıldı. Böylece yukarı hareket potansiyeli korunmaya devam ediliyor.
465 direnci üzerinde tutunması durumunda , gün içinde 476 ve 483 hedef olarak kullanılabilir. Ancak 465 altına yeniden inersek, 460,454, 447 ve 434'e doğru hareketlenme yaşanabilir.
Altın yukarı trend görünümünü koruyor. 1975 dolar ilk kısa vadeli destek. Buranın üzerinde kaldığı sürece hareketin devamı mümkün.
1975 üzerinde tutunmayı başarırsa 1990, 2000 ve 2015'e doğru hareketler mümkün olabilir. 1975 altına inerse 1960 1950 1935'e doğru gerileme mümkün olabilir.
Öte yandan gümüş ise 28.40 üzerindeki 28,90 hedefimize oldukça yaklaştı.
Hareket, beklentimiz doğrultusunda olduğu için, analizde bir değişikliğe gerek duymuyoruz. Gün içinde 28.40 altına inerse 27.35 26,95 26,60 26,00 a doğru geri çekilme mümkün olabilir.
28.40 üzerinde kaldığı sürece ilk hedef. 28,90 . Bu direnç seviyesi de kırılırsa 29,60 30.00 a doğru hareketin devamı mümkün olabilir."
Altının onsu 1.978,22 dolar
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.978,22 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,30 artışla 470 bin 500 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,3369 lira, satışta 7,3663 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,3210 lira, satışta 7,3503 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 12,87'den, bileşik getirisi de yüzde 13,28'den gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1958, sterlin/dolar paritesi 1,3438, dolar/yen paritesi de 105,95 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,67 artışla 45,96 dolardan işlem görüyor.