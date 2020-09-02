





SONUÇ TAM ZAMANINDA

Ancak Almanya'ya geri dönüş uçağına binmeden 48 saat önce koronavirüs testi yaptırılmak zorunda. Bunlar da otel işletmecileri tarafından mükemmel şekilde organize edilmiş durumda ve birkaç dakika içerisinde otelin özel bir odasında tıp uzmanları tarafından bir laboratuvar ile işbirliği halinde gerçekleştiriliyor. Bir gün sonra tatilci test sonucunu alıyor. Bu da dönüş seyahati için tam zamanında. Eğer test pozitif ise turist Türkiye'de karantinaya ve tıbbi tedaviye girmek zorunda."



'BAKAN ERSOY OLAĞANÜSTÜ BİR İŞ ÇIKARDI'

Hürriyet'in haberine göre; Friedhelm Ost, yazısında Bakan Ersoy'dan da övgüyle bahsetti: "Bakan Ersoy koronavirüs salgını sürecinde olağanüstü bir iş çıkardı. Bu yıl otellerin, hava yollarının, havaalanlarının ve diğer sayısız alanın ekonomik anlamda çok sert darbe almasına rağmen yine de Almanya'dan bu yıl tahmini olarak 2 ile 3 milyon turist bekleniyor.