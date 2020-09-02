



ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Perşembe günü, enflasyon hedeflemesiyle ilgili politika değişikliğini açıkladığı konuşmanın ardından birçok makro varlık düşerken, altın ve diğer değerli metallerde olduğu gibi Bitcoin de yüzde 4.0 dolayında yükseldi.

Galaxy Digital CEO'su Mike Novogratz, "Powell'in konuşması enflasyon ile olduğu kadar istihdam ile de ilgiliydi. Fed, tam ve sağlıklı bir istihdam istiyor. Enflasyon, bu hedeflere ulaşmak için tolere edilecektir" dedi ve altının yanında krito para birimlerinde de yükseliş beklediğinin altını çizdi.



CoinTelegraph'ın haberine göre, piyasa yorumcusu Holger Zschaepitz'in belirttiği gibi, ECB büyük bir likidite artışı uygulamasına rağmen böylesi bir veri elde edildi. Dolayısıyla deflasyon meydana geldi: "Görünüşe göre ECB para basarak enflasyonu teşvik etme konusunda başarısız oldu."