Bitcoin'den güçlü atak! Kritik sınırı aştı | 1 Eylül 2020 Bitcoin fiyatları





ABD'li yayıncı ve film yapımcısı Max Keiser, ünlü milyarder ve yatırımcı Warren Buffett'ın da artık dolardan uzaklaştığına dikkat çekti. Makro piyasalar için son tahmininde güvenli liman varlıklarının yasal parayı ciddi derecede geride bırakacağını ileri süren Keiser, milyarder iş adamı Buffett'ın da bu durumun farkında olduğunu vurguladı ve ekledi: "Buffett'ın altın yatırımıyla birlikte Japonya'ya geçişi, dolardan uzak durduğunu doğruluyor. Dolar bugün daha düşük seviyede seyrediyor ve kilit desteği kırmak üzere. Bitcoin, altın ve gümüş yakında rekor kıracak." Buffett, Japonya'nın en büyük beş ticaret evinden yüzde 5 hisse alarak toplamda 6 milyar dolarlık bir yatırım yaptı.



ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bu yıl sanal olarak düzenlenen Jackson Hole ekonomik politika sempozyumunda yaptığı konuşmada, enflasyonun "geçici bir süreliğine yüzde 2'nin üzerine çıkmasına izin" vereceklerini açıklaması da dolar üzerinde önemli bir baskı oluşturdu. CoinTelegraph'ın haberine göre, dalgalanmayla birlikte son iki yılın en düşük düzeylerine kadar inen dolar endeksindeki düşüşlerin Bitcoin fiyatında yukarı yönlü etkiler yaratması bekleniyor.