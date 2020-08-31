





Güvenli liman arayışındaki yatırımcıların çoğunlukla altın, petrol ve dolar gibi varlıklara odaklandıklarını anımsatan Winklevoss, gerçekte bu değer varlıklarının da kendilerine özgü zayıf yanlarının olduğuna dikkat çekti.

Örneklerken altın, gümüş ve petrol gibi varlıkların taşınma ve depolanma gibi zorlukları olduğunu hatırlatan Winklevoss'a göre, bu değer varlıklarına ilişkin yeni rezervler ortaya çıkarıldıkça, fiyatlarının da düştüğünü vurguladı.











Yatırımcıların altını özellikle enflasyondan korunmak için tercih ettiklerine işaret eden Winklevoss, "Gezegenimizdeki altın rezervi sınırlı olsa da, galaksimiz için aynı şey söylenemez" dedi.

Winklevoss, konuyla ilgili blog yazısında doların en büyük sorununu da "enflasyon ve değer istikrarsızlığı" olarak tanımladı.



