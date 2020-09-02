Taşıt Kredilerinde Kredilendirme Oranı Nedir?

Taşıt kredilerinde kredilendirme oranı arabanın satış bedeli üzerinden yapılıyor. İkinci el taşıtlarda da arabanın kasko değeri üzerinden yapılır. 100 bin TL'ye kadar olan araçlarda yüzde 70 oranında kredi kullanabilecekken 100 bin TL'nin üzerindeki araçlarda 100 bin TL'ye kadar olan kısmı için yüzde 70, daha yüksek tutarlardaki rakamlar için de yüzde 50 oranında kredi kullanılabilir.

İkinci El Taşıt Kredisi Almak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

İkinci el taşıtlarda kredilendirme oranı kasko değeri üzerinden belirleniyor. İkinci el taşıt kredilerinde en önemli ve dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi aracın yaş sınırı. Bu yaş sınırı bankadan bankaya değişmekle beraber genellikle 8 yaşına kadar olan araçlarda kredilendirme daha kolay yapılıyor.