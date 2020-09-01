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    • 01.09.2020 09:55
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    Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı: ödemeleri 8 Eylül'de başlayacak

    Son dakika haberine göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Ağustosa ilişkin ödemeleri 8 Eylül'de başlayacak." dedi.

    Haberler Ekonomi Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı: Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Eylül'de başlayacak
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