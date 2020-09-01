Son dakika haberine göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 'Ağustosa ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Eylül'de başlayacak.' dedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 'Ağustosa ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Eylül'de başlayacak.' dedi. Ayrıntılar geliyor... Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) uzatıldı mı? 2020 Ağustos ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı: Destek ve yardımlar 31 milyar TL'yi aştı