Kısa çalışma ödeneği KÇÖ uzatıldı mı? 2020 Ağustos ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar?

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? İŞKUR'un ödediği kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar? Yüzbinlerce çalışan kısa çalışma ödeneği kapsamında destek alıyor. Pandemi döneminde hem işçilerin hem de iş yerlerinin zor durumda kalmaması için kısa çalışma ödeneği uygulamasına geçilmişti. Peki, kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Ağustos ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar? İşte kısa çalışma ödeneğiyle ilgili merak edilen detaylar…

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile fesih kısıtı, nakdi ücret desteği ve mevcut faydalananlar için kısa çalışma ödeneğini 1 ay süreyle uzattıklarını duyurdu. Resmi Gazete'de yer alan açıklama ise şu şekildeydi:

* 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanunun ek 2'nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın 29/6/2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen esaslar çerçevesinde ve söz konusu karar ile uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere bir ay uzatılmıştır.