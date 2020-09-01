İkinci el araç satışında yeni dönem! Kritik önem taşıyor

Otomobillerin ÖTV'si hesaplanırken aracın hem motor hacmi hem değeri dikkate alınıyor. Motor silindir hacmi 1600 cm3 altında olan araçların ilk iki diliminde vergi oranı değişmedi, yine yüzde 45 ve yüzde 50'den başlıyor. Matrah aralığı ise; otomobilin vergisiz fiyatı 70 bin liraya kadar olanlar için yüzde 45 oranı geçerli iken artık 85 bin liraya kadar yüzde 45 oranı dikkate alınacak. Daha önce vergisiz oto fiyatı 120 bin lirayı aşmayan araçlar için yüzde 50 oranında ÖTV hesaplanırken, şimdi 130 bin lirayı aşmayan araçlar için yüzde 50 oranında vergi hesaplanacak. Vergisiz Oto Fiyatı (ÖTV Matrahı) 130 bin lira üzeri olan araçlarda uygulanacak ÖTV ise artık (yüzde 60 yerine) 80 oranında uygulanacak.