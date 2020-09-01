"Dolar ve euro ne kadar oldu?" ve "Euro kaç lira/TL?" şeklindeki soruların yanıtları merak konusu oldu. Canlı döviz kurlarındaki son alış satış fiyatlarını takip edenler özellikle kapanış saatlerinde güncel durumu öğrenmek için araştırmalarını yapıyor. İstanbul serbest piyasada dolar 7,3440 liradan, avro 8,8060 liradan güne başladı. Serbest piyasada günün ilk saatlerinde 8,8040 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,8060 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3480 lira, avronun satış fiyatı ise 8,7670 lira olmuştu. İşte güncel döviz kurlarında son durum

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?