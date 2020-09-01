"Dolar ve euro ne kadar oldu?" ve "Euro kaç lira/TL?" şeklindeki soruların yanıtları merak konusu oldu. Canlı döviz kurlarındaki son alış satış fiyatlarını takip edenler özellikle kapanış saatlerinde güncel durumu öğrenmek için araştırmalarını yapıyor. İstanbul serbest piyasada dolar 7,3440 liradan, avro 8,8060 liradan güne başladı. Serbest piyasada günün ilk saatlerinde 8,8040 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,8060 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3480 lira, avronun satış fiyatı ise 8,7670 lira olmuştu. İşte güncel döviz kurlarında son durum
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
AVRUPA BORSALARI İNGİLTERE HARİÇ GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, İngiltere hariç güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 artışla 368 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 13.042 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 azalışla 5.930 puana gerilerken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 4.956 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 7.000 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 primle 19.737 puanda seyrediyor.
Avro/dolar paritesi, 1.1999 ile Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde, 1.1972 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, dün ABD borsalarındaki karışık seyir ve dolar karşısında değerlenmeye devam eden avronun, Avro Bölgesi'nin ihracatına olası etkilerinin pay piyasalarındaki alımları sınırladığını bildirdi.
Bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.
ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ
Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi. Bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ağustosta önceki aya kıyasla 0,6 puan artarak 47,2'ye yükseldi.
Beklentilerin üzerinde gelen veriye karşın endeksin hala 50 eşik değerinin altında kalması Nikkei 225 endeksinde dalgalı seyri beraberinde getirdi. Gün içinde 23.200 puana kadar yükselen Nikkei 225 endeksi, günü 23.138 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen altından kapattı. Dolar/yen paritesi de yüzde 0,2 değer kaybederek 105,7 seviyelerine geriledi.
Çin'de de imalat sanayi PMI'ın ağustosta önceki aya göre 0,5 puan artarak 53,1'e çıkmasına karşın Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,04 düşüşle 3.394 puanda bulunuyor.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 artışla 38.846 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 yükselişle 2.350 puanda seyrederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi 25.180 puanla yatay hareket ediyor.
KÜRESEL PİYASALAR İMALAT SANAYİ VERİLERİNE ODAKLANDI
Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.
ABD'de dün borsalarda karışık bir seyir izlense de ağustos ayı rekorlarla tamamlandı. 1980'lerden bu yana kaydedilen en iyi ağustos ayı performansını gösteren endekslerden S&P 500 endeksi yüzde 7, Nasdaq endeksi yüzde 9,6 artarak aylık bazda kapanış rekorlarını kırarken, Dow Jones endeksi yüzde 7,6 primle tarihinin en yüksek 2. aylık kapanışını gerçekleştirdi.
ABD Merkez Bankasının (Fed) geçen hafta açıkladığı yeni para politikası stratejisi piyasalar üzerindeki etkisini sürdürürken, Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida, dün katıldığı bir etkinlikte, yeni para politikası çerçevesinde düşük işsizlik oranının tek başına faiz artırımı için yeterli olmadığını ifade etti.
Fed'den gelen açıklamalarla dolar endeksinin düşüş eğilimini sürdürmesi dikkati çekerken, tahvil getirileri ise dalgalı bir seyir izliyor. Dolar endeksi, 91,8 ile Mayıs 2018'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.