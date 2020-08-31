ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.24

Taşıt kredisi: 1.15

Konut kredisi: 1.09

Bankamız Konut Kredisi'ne hemen başvurun, 180 aya kadar vade imkânı ile hayalinizdeki evin sahibi olun.

Özellikleri

Ekspertiz değeri 500.000 TL ve altında olan konutlara ekspertiz değerinin %90'ına kadar, 500.000 TL'nin üzerinde olan konutlara ise ekspertiz değerinin %80'ine kadar 180 aya varan vadeler ile kredi kullanabilirsiniz.

Krediye konu gayrimenkul üzerine ipotek tesis edilir. Gerekli görülmesi halinde ek teminat talep edilebilir.

Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası* ürünlerini sunmaktadır.

*Hayat Sigortası ürünleri Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş., konut ve zorunlu deprem sigortası ürünleri ise Ziraat Sigorta AŞ tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş ile Ziraat Sigorta A.Ş. acentesidir.

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