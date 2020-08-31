Ziraat Bankası konut kredisi, uygun faiz oranı ve ödeme planından faydalanarak konut satın almak isteyen vatandaşların gündeminde. Sıfır veya ikinci el konut satın alımlarının finansmanına yönelik olarak avantajlı konut kredisi ürünleri, kamu bankaları tarafından kullanıma sunuldu. Ziraat Bankası konut kredisi başvuruları Ziraatbank.com.tr, internet şubesi, mobil uygulama ve şubeler üzerinden başvuru yapılabiliyor. Kredi durumunuzu aynı şekilde de sorgulayabilirsiniz. İşte Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları, vade oranları ve toplam kullanabileceğiniz tutarlar... Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. Banka başvuru işleminde ilk olarak konut kredisi başvuru formu doldurmanızı ister.
ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI
Tüketici kredisi: 1.24
Taşıt kredisi: 1.15
Konut kredisi: 1.09
Bankamız Konut Kredisi'ne hemen başvurun, 180 aya kadar vade imkânı ile hayalinizdeki evin sahibi olun.
Özellikleri
Ekspertiz değeri 500.000 TL ve altında olan konutlara ekspertiz değerinin %90'ına kadar, 500.000 TL'nin üzerinde olan konutlara ise ekspertiz değerinin %80'ine kadar 180 aya varan vadeler ile kredi kullanabilirsiniz.
Krediye konu gayrimenkul üzerine ipotek tesis edilir. Gerekli görülmesi halinde ek teminat talep edilebilir.
Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası* ürünlerini sunmaktadır.
*Hayat Sigortası ürünleri Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş., konut ve zorunlu deprem sigortası ürünleri ise Ziraat Sigorta AŞ tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş ile Ziraat Sigorta A.Ş. acentesidir.
Tüketici Kredisi Hesaplama Aracı
Tüketici Kredisi Hesaplama Aracı ile, almak istediğiniz kredi türünü seçerek, kredi tutarı, ödeme sıklığı, vade, faiz oranını kendiniz belirleyip ödeme planını oluşturabilirsiniz.
Taşıt kredisi
İster 0 km ister ikinci el olsun, almak istediğiniz araca karar verin, 60 aya varan vade ve uygun faiz seçenekleriyle avantajlı Taşıt Kredimizden faydalanın.
Özellikleri
0 km ve en fazla 5 yaşındaki taşıtlar için kullandırılabilir.
60 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.
Ruhsatında hususi olarak kaydedilmesi kaydıyla hafif ticari araçların (minibüs, kamyonet, pick-up) alımını finanse etmek amacıyla kullandırılabilir.
Araç rehni, teminat olarak alınır. Bankamız lehine rehin tesis edilir. Gerekli görüldüğü takdirde ek teminat istenebilir.
Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine hayat sigortası ve kasko* ürünlerini sunmaktadır.
*Hayat Sigortası ürünleri Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş., kasko ürünü ise Ziraat Sigorta AŞ tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş ile Ziraat Sigorta A.Ş. acentesidir.
BANKALARIN KREDİ FAİZ ORANLARI DÜŞECEK Mİ, YÜKSELİR Mİ?
Enflasyon rakamlarında anlamlı bir düşüş yaşanana ve dolar kuru ile altın fiyatları makul bir seviyede tutulana kadar yakın bir tarihte kredi faiz indirimi beklenmiyor. Kredi faiz oranlarındaki yükselişin ise Eylül ayında hızlanarak devam edebileceği belirtiliyor.
EV KREDİSİ NASIL ALINIR?
Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. Banka başvuru işleminde ilk olarak konut kredisi başvuru formu doldurmanızı ister. Ardından kimlik numarası bilginiz üzerinden kredi notu ve kredi sicili sorgulaması yapılarak kredi için uygunluğunuz değerlendirilir.
Yeterli bulunmanız durumunda banka konut kredisi ekspertiz ücreti talep eder ve bu ücreti ödemeniz durumunda konut kredisi eksper raporu çıkartılarak konutun değeri belirlenerek bu değer üzerinden maksimum yüzde 80 oranında kredi kullanmanıza izin verir. Geriye kalan yüzde 20 'lik tutar ise konut kredisi peşinatı olarak sizden tahsil edilir. Genelde konut kredisi onay süresi 3-4 iş günü arasında değişmekte olup konut kredisi ekspertiz işlemi daha kısa sürede tamamlanırsa 1-2 gün içinde dahi yapılabilmektedir.
Ardından banka satış sürecini başlatır ve tapu dairesinden randevu alınarak bankanın avukatı ile beraber konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişi ile satışı yapacak olan kişi ile beraber tapuya gidilerek satış yapılır. Banka avukatı bu esnada tapu kütüğü kaydına banka adına tapuya ipotek şerhi koydurur ve konut kredisi borcu bitene kadar tapuya ipotek şerhi uygulanmaya devam eder.
Her bankanın uyguladığı koşullar farklı olmakla beraber genelde tüm bankaların ortak olarak aramış oldukları konut kredisi şartları da bulunmaktadır. Örneğin kredi çekilerek satın alınmak istenen konutun tapusunun olması tüm bankalar tarafından aranılan şartlardan biridir. Yine konutun iskanının bulunması, kredi çekmek istiyorum diyen kişinin yüksek kredi notu ortalaması bulunması, temiz bir kredi sicili bulunması, maaşı ile kullanmak istediği kredi notu ortalamasının arasında yarı yarıya oran bulunması aranılan ortak şartlardandır.
KONUT KREDİSİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Başvuru Formu,
Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi,
Çalışma durumunuza göre gelir belgesi,
Serbest Meslek Mensupları için, bağlı oldukları meslek kuruluşundan alınan üyelik belgesi fotokopisi,
Tüzel kişiliklerin ortağı olan kişilerden ortağı olduğunuz şirkete ait ana sözleşmenin yayımlandığı ticaret sicil gazetesi/gazeteleri fotokopisi,
Satın alınmak istenen konutun tapu belgesi fotokopisi,
Şubece talep edilebilecek diğer belgeler