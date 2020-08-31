Avrupa ülkelerinde oldukça yaygın uygulanan "Yapı Tasarruf Sandığı Sistemi'ne yönelik çalışma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülüyor. Yapı Tasarruf Sandığı Sistemi, ev sahibi olmak isteyenlerin belli bir süre bankada birikim yapmasını, bu sayede de oldukça düşük faizle konut sahibi olmasının yolunu açan bir sistem.
YAPI TASARRUF SANDIĞI SİSTEMİ (YTS) NEDİR? NASIL İŞLEYECEK?
Avrupa ülkelerinde oldukça yaygın uygulanan "Yapı Tasarruf Sandığı Sistemi'ne yönelik çalışma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülüyor. Yapı Tasarruf Sandığı Sistemi, ev sahibi olmak isteyenlerin belli bir süre bankada birikim yapmasını, bu sayede de oldukça düşük faizle konut sahibi olmasının yolunu açan bir sistem. Bu yöntemle piyasanın çok daha altında faizle ev sahibi olmanın yolu açılacak. Gelecekte faizler daha da yükselse de vatandaş bu durumdan kesinlikle etkilenmeyecek.
NE KADAR BİRİKİM YAPMAK GEREKİYOR?
Yapı Tasarruf Sandığı Sistemi, yüzde 40 birikim, yüzde 60 kredi yöntemiyle çalışacak. Yani 200 bin TL'lik ev almak isteyen bir kişinin 80 bin TL'lik birikim yapması gerekecek. Aylık birikim tutarı da çekilecek kredi tutarının yüzde 1'ini geçemeyecek.
EV SAHİBİ OLMAK İSTEYEN VATANDAŞA NE FAYDASI OLACAK?
Eskiden olduğu gibi vatandaşın yeniden ev sahibi olmak için tasarruf etmesini sağlamak amacı ile başlatılan devlet destekli konut hesabı sisteminin daha da geliştirilmiş halidir.
Şu anda ülkemizde konut hesabı sistemi uygulanmakta olup bu sistemde en az 36 ay boyunca para biriktiren kişilere ev satın alırken devlet hibe desteği sağlamakta ve hesapta biriken para üzerinden hesaplanmak üzere her sene yeniden artış oranı üzerinden hesaplanarak yükseltilmekte olan 28 bin 548 liraya kadar geri ödemesiz para vermektedir.
Yapı Tasarruf Sandığı ise konut hesabı sisteminin çok daha geliştirilmiş halidir. Bu sistemde de ev sahibi olmak isteyen vatandaşın önceden para biriktirmesi ve belirli bir birikime ulaşması şarttır. Ev satın almadan önce bankada birikim hesabı açarak düzenli para birikimi yapan vatandaş, biriktirmiş olduğu para üzerinden konut hesabı devlet desteği sisteminde olduğu gibi belirlenen oranda hibe para desteği alacak, buna ek olarak aynı bankanın konut kredisi faiz oranı yerine satın alacağı konut için eksik kalan tutar kadar çok daha düşük faiz oranı ile kredi kullanabilecektir.