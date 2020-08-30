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    • 07.09.2020 14:43
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    'den kura ve çekilişe katılmadan konut alma!

    uygun fiyatlara satışlara başladı. Açık satış yöntemi ile satışa çıkarılan evleri almak isteyenler 'ye başvurabiliyor. Haziran ve Eylül ayına kadar çeşitli illerde satışlar devam ediyor. İşte il il satışa sunulan daireler... Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından satışa sunulan konutlar farklı kategorilerde satılmaktadır.

    5000 TL peşinatla 462 TL taksitle TOKİ'den çekilişsiz ev alma

    TOKİ tarafından Elül ayı için projeler peş peşe açıklanmaya başladı. Bu anlamda Ankara olmak üzere bazı iller için birden çok satış ilanı yayımlandı. Listede yer alan bilgiye göre, 120 bin liradan başlayan fiyatlarla yüzde 25 peşinat ve 120 ay vade açık satış başvuruları başladı. Siz okuyucularımız için kurum tarafından yayımlanan tüm yeni ilanları derledik. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    TOKİ İL İL KONUT FİYATLARI

    Ankara Mamak Gülseren Mahallesi'nde yer alan 86 konut için başlangıç satış fiyatı 260 bin lira olarak açıklandı. 30 Aralığa kadar başvurunun yapılacağı konutların taksit tutarı ise bin 87 liradan başlıyor.

    Bingöl Merkez İnönü Mahallesi'nde 1 konutun başlangıç fiyatı 240 bin lira olarak belirlendi. Taksit tutarı ise bin 3 lira.

    Denizli ve ilçelerinde bulunan 201 konut 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız satışa sunuldu. Taksitler ise 420 liradan başlıyor.

    Karabük Eflani Çelebiler Mahallesi'nde 16 konut 1240 bin lira başlangıç fiyatıyla satışta. Konutların taksitleri 415 liradan başlıyor.

    Kars Sarıkamış Erenler Tepe Mahallesi'nde 5 konut 185 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. Taksitler 825 liradan başlıyor.

    Mersin Gülnar Akdeniz Mahallesi'nde yer alan 39 konut 419 liradan başlayan taksit tutarı ile 125 bin 760 liradan satışa çıktı.

    Samsun Vezirköprü Nalbantlı Mahallesi'nde 8 konut 256 bin liradan satışa sunuldu. Başlangıç taksit tutarı bin 280 lira olarak belirlendi.

    Sivas Merkez Yenimahalle'de 17 konut 146 bin liradan satışta. 30 Eylül'e kadar başvuruların yapılabileceği konutların taksitleri 610 liradan başlıyor.

    Tokat Merkez Dedeli Mahallesi'nde ise 27 konut 165 bin liradan başlayan fiyatlarla alıcısını bekliyor. 31 Aralığa kadar başvuruların yapılabileceği konutların en düşük taksit tutarı 691 lira.

    Mersin TOKİ Satış Listesi

    Çorum TOKİ Satış Listesi

    Kastamonu TOKİ Satış Listesi

    Denizli TOKİ Satış Listesi

    Sivas TOKİ Satış Listesi

    Tokat TOKİ Satış Listesi

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    Haberler Ekonomi 5000 TL peşinatla 462 TL taksitle TOKİ'den kura ve çekilişe katılmadan konut alma!
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