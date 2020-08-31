Otomobil alacaklar dikkat! Otomotivde vergi düzenlemesi sonrası 15 bin TL indirim









Yeni vergi matrahı ve ÖTV oranlarıyla birlikte 1.600 cc'ye kadar motor hacmine sahip olan yerli otomobillerin fiyatları yaklaşık 4-5 bin TL düştü. Bazı modellerde düşüş 15 bin TL'yi buldu. 1.600-2.000 cc motor hacmine sahip otomobillerin fiyatlarında 30 bin-100 bin TL civarında artış olması bekleniyor. 2.000 cc üstündeki lüks ithal otomobillerin fiyatlarındaki artış ise 100 bin TL'yi geçecek.



















MATRAH DEĞİŞTİ

Yapılan düzenlemeyle birlikte 1.600 cc'nin altındaki otomobillerde matrah yani vergisiz satış bedeli 70 bin TL'den 85 bin TL'ye çıkarıldı. ÖTV oranı ise yüzde 45 olarak sabit kaldı. Motor silindir hacmi 1.600 cc'yi geçmeyen, ÖTV matrahı 130 bin lirayı aşan otomobiller için ÖTV oranı yüzde 60'tan 80'e çıkarıldı.















Motor silindir hacmi 1.600-2.000 cc arasında ÖTV matrahı 170 bin liraya kadar olan otomobillerin ÖTV'si yüzde 100'den 130, ÖTV matrahı 170 bin lirayı aşan modellerin ÖTV'si ise yüzde 110'den yüzde 150'ye çıktı. 2000 cc'nin üstündeki otomobillerin tamamının ÖTV'si ise yüzde 220 oldu. Eski oran yüzde 160 olarak uygulanıyordu.