TOKİ'nin 9 ildeki daire fiyatları her cebe uygun! Bu fırsatını kaçırmayın daire sahibi olun

Her yıl yüz binlerce kişiyi ev sahibi yapan TOKİ yeni konut fırsatlarını açıkladı. TOKİ tarafından yapılan son duyuruda yer alan bilgilere göre, 9 ilde toplam 400 konut uygun fiyattan satışa sunuldu. Ev almak isteyenlere büyük fırsatlar sunan TOKİ, açık satış duyurularını kurumsal internet sitesinde yer alan Satışlar sayfasından duyurdu. Listede yer alan bilgiye göre, 120 bin liradan başlayan fiyatlarla yüzde 25 peşinat ve 120 ay vade açık satış başvuruları başladı.
TOKİ KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Açık satış yöntemi ile çekilişsiz kurasız satışa sunulan evlere başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla yapılıyor. Başvurular, her il için tarihler değişmekle birlikte 31 Aralık'a kadar yapılabilecek.
Alıcılar, açık satışın başladığı günde yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 144, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Açık satışa sunulan konutlardan 18 yaşını doldurmuş, Türk vatandaşı olan kişiler yararlanabiliyor. Başvuru esnasında fotoğraflı nüfus cüzdanı, vatandaşlık kimlik ve vergi sicil numaralarının ibrazı gerekiyor.
TOKİ İL İL KONUT FİYATLARI
Ankara Mamak Gülseren Mahallesi'nde yer alan 86 konut için başlangıç satış fiyatı 260 bin lira olarak açıklandı. 30 Aralığa kadar başvurunun yapılacağı konutların taksit tutarı ise bin 87 liradan başlıyor.
Bingöl Merkez İnönü Mahallesi'nde 1 konutun başlangıç fiyatı 240 bin lira olarak belirlendi. Taksit tutarı ise bin 3 lira.
Denizli ve ilçelerinde bulunan 201 konut 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız satışa sunuldu. Taksitler ise 420 liradan başlıyor.
Karabük Eflani Çelebiler Mahallesi'nde 16 konut 1240 bin lira başlangıç fiyatıyla satışta. Konutların taksitleri 415 liradan başlıyor.
Kars Sarıkamış Erenler Tepe Mahallesi'nde 5 konut 185 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. Taksitler 825 liradan başlıyor.
Mersin Gülnar Akdeniz Mahallesi'nde yer alan 39 konut 419 liradan başlayan taksit tutarı ile 125 bin 760 liradan satışa çıktı.
Samsun Vezirköprü Nalbantlı Mahallesi'nde 8 konut 256 bin liradan satışa sunuldu. Başlangıç taksit tutarı bin 280 lira olarak belirlendi.
Sivas Merkez Yenimahalle'de 17 konut 146 bin liradan satışta. 30 Eylül'e kadar başvuruların yapılabileceği konutların taksitleri 610 liradan başlıyor.
Tokat Merkez Dedeli Mahallesi'nde ise 27 konut 165 bin liradan başlayan fiyatlarla alıcısını bekliyor. 31 Aralığa kadar başvuruların yapılabileceği konutların en düşük taksit tutarı 691 lira.