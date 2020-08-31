Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 1,24 puan ve yüzde 0,11 değer kazanarak 1.101,78 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,03, holding endeksi yüzde 0,06 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 0,09 ile ulaştırma oldu.