Kripto para borsasında işlem hacmi kritik sınırın altında

Kripto para piyasalarında, Pazartesi günü 77 milyar dolara kadar indikten sonra, hafta ortasında toparlanarak 111,29 milyar dolar ile bir hafta önceki düzeyine dönen 24 saatlik işlem hacmi, son 24 saatte 92.04 milyar dolar ile yeniden 100 milyar doların altına geriledi. Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.16 artışla 11,400.90 yükselirken, piyasa hacmi 210.59 milyar dolar ile önceki 210.41 milyar dolara yakın düzeyde kaldı.



Kripto para piyasalarının en yüksek piyasa hacimli 100 birimin 50'sinin değeri son 24 saatlik işlemlerde düşerken, düşenlerden 6 birim ilk 10 birimin arasındaydı. Kripto para piyasalarında toplam piyasa hacmi, Pazartesi günü indiği 364.63 milyar dolardan, Salı günü biraz toparlanarak 366.7 milyar dolara yükseldikten sonra Çarşamba günü 356.03 milyar dolara geriledi ve yeni günde hafif yükselerek 356.85 milyar dolara çıktı. Toplam 6,586 kripto para biriminin işlem gördüğü 26,946 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 59'unu Bitcoin oluşturuyordu.