

Alper Kanca

AVRUPALILAR ŞAŞIRIYOR

Türkiye'de iç pazarın bu denli patlayacağını tahmin etmediğini söyleyen Kanca, Avrupalıların da bu duruma şaşırdığını anlattı. Kanca, şunları söyledi: "İnanılmaz bir talep var. Avrupalı meslektaşlarımızla konuşuyoruz, 'İnsanlar nasıl araç satın alıyorlar' diye soruyorlar. Türkiye'de birkaç yıldır birikmiş bir talep var. Haziranda satışlar bir önceki yıla göre yüzde 65, temmuza göre yüzde 384 arttı. 2017'ye baktığımızda ise yüzde 30'luk bir düşüş var. Bu oranların büyüklüğü, tabi ki 2019'un çok iyi bir yıl olmamasından da kaynaklanıyor."

İHRACATTA TOPARLANMA

Yılın ilk ayındaki ihracat rakamlarına göre tedarik sanayicilerinin ana sanayiye göre kaybının daha az olduğu görüldü. Ocak-temmuzda ana sanayi ihracatı yüzde 36, tedarik sanayisinin ihracatı ise yüzde 23.4 düştü. Haziran ve temmuz aylarında ihracat açısından tedarik sanayinin ana sanayiye göre daha iyi toparlandığını söyleyen Yazıcı, "Önümüzdeki dört ayda ise Türkiye'deki OEM'lerin daha çok üreteceğini ve geçmiş aylara göre ihracatlarını önemli oranda arttıracaklarını tahmin ediyoruz" dedi.