Özel okullarda KDV yüzde 1'e düşürüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre özel okullarda yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 1'e çekildi. 1 Eylül'de 2020'de yürürlüğe girecek olan indirim özel üniversitelerde de geçerli olacak. Söz konusu indirim 1 Haziran 2021 tarihine kadar sürecek... Özel okulların büyük çoğunluğu 2020-2021 eğitim ücretlerini açıkladı. Yıllık eğitim ücreti 30 bin TL olan okul da var 80 bin TL olan da. Bu ücretlere yemek, kitap, kırtasiye, servis, forma vb. eklenince yıllık maliyet kimi okullarda 100 bin lirayı geçiyor.