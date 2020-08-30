İŞKUR en az ilkokul mezunu hastanelere işçi alımı için ilanlar açıklanmaya devam ediyor. ATT, sekreter, hasta danışmanı, temizlik işçisi ambulans şoförü alınacak. Hastanelere alınan en az ilkokul mezunu olacak personel için hangi şehirlerde alım yapıldığını ve başvuru şartlarını derledik. İŞKUR'un yayımladığı iş ilanlarında en az ilkokul mezunu olanların ilanlarına başvuracak kişiler başvurularını nereden yapacağını merak ediyor. İŞKUR'un resmi web sitesinde düzenli aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı bulunan her vatandaş görüntüleyebilir. Aşağıda verilen bağlantıya tıklayarak İŞKUR'un iş ilan sayfasına ulaşabilirsiniz.
İŞKUR hastanelere ATT alımı iş ilanları!
Hastanelere İlk ve Acil Yardım Teknikeri /Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri bölümünün açık kadrosuna başvurmak isteyenler aşağıdaki linkten, hangi hastanelerde İlk ve Acil Yardım Teknikeri /Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri (ATT) açık kadrosu var takip edebilir.
İŞKUR aracılığı ile hastanelere sekreter olarak girmek isteyen vatandaşlar, hangi hastanelerde sekreter ilanı olduğunu ve başvuru şartlarını aşağıdaki linkten takip ederek, başvuru sağlayabilir.
Hastanelere temizlik işçisi olarak başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, temizlik işçisi alımları ve başvuru şartlarını aşağıdaki linkten detaylı olarak inceleyebilir. Hangi hastaneler temizlik personeli alımı yapıyor, temizlik işçisi başvuru formu detayları linkten ulaşılacaktır.
İş hayatına ambulans şoförü olarak devam etmek isteyen kişiler, hangi hastanelerde ambulans şoförü ilanı var, ambulas şoförü başvuru formu ve detaylarına aşağıdaki linkten erişebilir ve başvuru yapabilir.
Hastanelere ilkokul mezunu işçi alımı iş başvurusu nasıl yapılır?
İŞKUR'un resmi internet sütesi üzerinden yapılan ilanlarda, hangi şehirlerde en az ilkokul mezunu işçi alımı var sorusunun cevabı yer alıyor. Ayrıca İŞKUR kaydınızı yaptıktan sonra, hastanelerin hangisinde ilkokul mezunu personel alımları var de sık sık takip edilirse ilk başvuru yapanlardan olabilirsiniz. Hastanelerin personel alımlarına en az ilkokul mezunu şartı koyması birçok vatandaşı sevindirdi. Koronavirüsten dolayı işine devam edemeyen ve devamlı çalışmak için iş arayan ilkokul mezunu vatandaşlar için müthiş bir fırsat oldu.
HASTANELERE BAŞVURULAR BAŞLADI
İlanlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki adımları izleyerek başvurusunu internet üzerinden, İŞKUR resmi internet adresinden yapması gerekmektedir.
- Aşağıdaki linki kopyalayın.
- Yukarıdaki linkte açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın.
- Giriş yaptıktan sonra açılan sayfada İŞ İLANLARI yazan yere tıklayın.
- Son olarak iş arama sayfasında MESLEK yazan kısma başvuru yapmak istediğiniz kadronun adını yazın ve başvurunuzu yapın
İŞKUR İş İlanlarına Nasıl Bakılır?
Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır. İŞKUR'un resmi web sitesinde düzenli aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı bulunan her vatandaş görüntüleyebilir. Aşağıda verilen bağlantıya tıklayarak İŞKUR'un iş ilan sayfasına ulaşabilirsiniz.
Açılan ekranda iş ilanlarına bakabilmek için ilk adımda iş arayan ya da iş veren olma durumunun belirtilmesi gerekir. Sonrasında aranılan özel bir pozisyon, nitelik, meslek, beceri veya firma adı varsa o yazılmalıdır. Eğer genel geçer bütün ilanları görüntülemek istiyorsanız; bu kısmı boş bırakabilirsiniz. Sonrasında aynı sayfa üzerindeki çalışma yeri, ülke, il, ilçe, ilan no, ilan tarihi, meslek, öğrenim durumu, iş yeri türü, engel durumu, vardiya seçenekleri, iş yeri ünvanı gibi bilgiler girilerek "ara" sekmesine basmalısınız. Herhangi özel aradığınız bir ilan, iş yeri yoksa; ilan no, ilan tarihi ve iş yeri ünvanı sekmelerini boş bırakabilirsiniz.
İŞKUR İş İlanlarına Nasıl Bakılır?
Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır. İŞKUR'un resmi web sitesinde düzenli aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı bulunan her vatandaş görüntüleyebilir. Aşağıda verilen bağlantıya tıklayarak İŞKUR'un iş ilan sayfasına ulaşabilirsiniz.
Açılan ekranda iş ilanlarına bakabilmek için ilk adımda iş arayan ya da iş veren olma durumunun belirtilmesi gerekir. Sonrasında aranılan özel bir pozisyon, nitelik, meslek, beceri veya firma adı varsa o yazılmalıdır. Eğer genel geçer bütün ilanları görüntülemek istiyorsanız; bu kısmı boş bırakabilirsiniz. Sonrasında aynı sayfa üzerindeki çalışma yeri, ülke, il, ilçe, ilan no, ilan tarihi, meslek, öğrenim durumu, iş yeri türü, engel durumu, vardiya seçenekleri, iş yeri ünvanı gibi bilgiler girilerek "ara" sekmesine basmalısınız. Herhangi özel aradığınız bir ilan, iş yeri yoksa; ilan no, ilan tarihi ve iş yeri ünvanı sekmelerini boş bırakabilirsiniz.