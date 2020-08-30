Kamu Personeli Danışma Kurulunun (KPDK) gündeminin belirlenmesi için memur konfederasyonları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde toplandı. Türkiye'de bulunan milyonlarca emekli vatandaş hükümetin intibak yasası düzenlemesini bekliyor. Emekli vatandaşların yeni bir zam yapılacağına ilişkin haberler basında son günlerde artmaya başladı. Bu haberlerde emekli vatandaşların maaşlarına, aylık maaş tutarına göre yeni bir intibak zammı yapılabileceği ele alınıyor. En yüksek emekli maaşına 355 TL'ye ulaşan oranlarla zam haberlerinin yer aldığı bu iddiaları inceledik. Peki SGK-SSK ve Bağkur'lu olarak emekli olanlara gerçekten 355 TL intibak zammı var mı?
EMEKLİLERE 355 TL EK ZAM FORMÜLÜ
Bilindiği üzere Türkiye'de emeklilikte sağlanan haklar emekli olunan yıl ile doğrudan bağlantılı. Bu kapsamda 2000 yılından önce emekli olan vatandaşlar için geçtiğimiz dönemlerde intibak düzenlemesi yapılmıştı. Bu düzenleme ile belirtilen tarihten önce emekli olan vatandaşlara 55 TL ile 350 TL arasında zam yapılmıştı.
Bu düzenlemenin ardından 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlarda aynı hakkın kendileri için sağlanmasını talep ettiler. Ancak bu konuda yargıdan herhangi bir sonuç alınamadı ve düzenlemenin yalnızca yasa ile çıkarılabileceği bildirildi. Bu çerçevede hükümetin adım atması durumunda yaklaşık 5 milyon emeklinin maaşına 55 TL ile 355 TL arasında zam yapılacak.
Basında yer alan ve sıkça dile getirilen intibak zammı iddialarında ise TÜED tarafından dile getirilen intibak düzenlemesi talebi yer alıyor. Türkiye Emekliler Derneği bu alanda bir düzenleme olmasını talep etmiş ve bu konuda çalışma yapılmasını talep etmişti. Ancak bu dönemde ne hükümetin, muhalefet partilerinin ne de SGK'nın önümüzdeki dönemler için bilinen bir çalışması bulunmuyor.
EMEKLİ İNTİBAK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Emekli intibak yasasında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Ödemelerin hangi tarihte yapılacağı henüz bilinmiyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
İNTİBAK TALEBİ NEDİR?
Memur emeklilerinin intibak talebi Memur-Sen tarafından hükümete iletildi. Taleple aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasındaki kurum farklılığı kaynaklı emekli maaşı farkının giderilmesi hedefleniyor. Düşük maaşı olanlara aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilmesi isteniyor. Eğer bu talep hayata geçerse, aynı görevden emekli olmuş kişiler arasındaki kurum kaynaklı maaş farkı kapatılacak.
MEMUR-SEN'İN TALEBİ
Memur-Sen'in KPDK'ya emekliler için taşıyacağı taleplerden biri de intibak olacak. Bu konudaki beklenti; Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na, toplu sözleşme görüşmeleri başlamadan önce sunulan talep metninde de yer almıştı. Memur-Sen, "Aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olan düşük maaş sahiplerine, aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilsin" diyor.
SSK'LILARA DA UMUT OLUR
Eğer anlaşma sağlanırsa, kamuda aynı görevden emekli olmuş kişiler arasındaki kurum kaynaklı maaş farkı kapatılacak. Maaşı düşük kalanlar, ilave ödeme elde edecek. Bu talebin hayata geçmesinin, intibak isteyen SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de yolu açabileceği belirtiliyor.
İŞTE TALEPLER
Emekliler yıllardır taleplerini dile getiriyor ve KPDK'da çözülmesini bekliyorlar. İşte o talepler...
Emeklilere de memurlar gibi aile yardımı verilsin.
Emekli kamu görevlileri, toplu taşımadan ücretsiz yararlandırılsın.
Aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkının giderilmesi amacıyla; düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilsin.
Emekli kamu görevlileri, kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen tüm eğitim ve dinlenme tesislerinden, yüzde 50 indirimli yararlansın.
Emekli aylığı bağlanabilmesi için gerekli olan koşulları yaş koşulu dışında sağlayarak kendi isteği ile görevinden ayrılanlar Genel Sağlık Sigortası'ndan yararlandırılsın.
TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunmuş ve emeklinin intibak zammı beklentisini şu sözlerle anlatmıştı. 2000 öncesinde emekli olanlar ile sonrasında emekli olanların aylıkları arasında farklılıklar bulunduğunu belirterek, 2000'den sonra emekli olanların aleyhine olan bu farklılığın intibakla giderilebileceğini söyledi.2000'den sonra emekli olanlara intibak uygulanmasını yıllardır talep ettiklerini anımsatan Ergün, "2000 yılı öncesi ile 2000 sonrası emeklilerin aylıkları arasında ortalama 300 lira fark söz konusu. 2000 öncesinde emekli olanlar için yapılan intibakın, yeni yılda 2000'den sonra emekli olanlara da uygulanmasını istiyoruz" demişti.