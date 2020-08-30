Belediye başkanlıkları bünyesine en az ilkokul mezunları arasından personel ve işçi alımı yapılacağına yer verildi. Belediye memuru ve belediye işçisi alımı için ilan yayımlayan belediyelerin yayımladıkları alım ilanlarına başvuru yapacak adaylardan talep edilen başvuru koşullarını ana başlıkları ile paylaşıyoruz. Belediyelerde sözleşmeli personel olarak çalışabilmek için belediyelerin böyle bir alım yapacaklarını duyurmuş olması gerekmektedir. Bu duyuruların yapılması sonrasında kişilerin CV'lerini belediyelere götürerek başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvurular sırasında en çok hassasiyet gösterilmesi gereken konulardan biri de başvurulan bölümün kişinin niteliklerine uygun ve istediği pozisyonda olmasıdır.
BELEDİYELERE MEMUR ALIM İLANLARI
KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
25 ZABITA MEMURU ALACAK
ŞIRNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
14 MEMUR ALACAK
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 100 İTFAİYE ERİ ALACAK
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
40 MEMUR ALACAK
MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
10 ZABITA MEMURU ALACAK
AYVACIK (ÇANAKKALE) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
25 ZABITA MEMURU ALACAK
GÜZELYURT (AKSARAY) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MEMUR ALACAK
KOZAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
3 MEMUR ALACAK
ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
25 ZABITA MEMURU ALACAK
BAHŞILI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 MEMUR ALACAK
AKHARIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 MEMUR ALACAK
AKHARIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 MEMUR ALACAK
KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
AYDIN-ARYA A.Ş 2 ENGELLİ İŞÇİ ALACAK
ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
40 ZABITA MEMURU ALACAK
AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
22 ZABITA MEMURU ALACAK
ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
40 ZABITA MEMURU ALACAK
YEŞİLOVA (AKSARAY) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ACEMHÖYÜK KAZI BAŞKANLIĞI 20 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
ÇELTİKÇİ (BURDUR) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
4 MEMUR ALACAK
FATİH (İSTANBUL) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
50 MEMUR ALACAK
CİZRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
20 MEMUR ALACAK
GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
45 ZABITA MEMURU ALACAK
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İki ilana başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki genel koşulları taşıması gerekmektedir:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dana fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
Belediyede Sözleşmeli Personel Olmak
Belediyelerde sözleşmeli personel olarak çalışabilmek için belediyelerin böyle bir alım yapacaklarını duyurmuş olması gerekmektedir. Bu duyuruların yapılması sonrasında kişilerin CV'lerini belediyelere götürerek başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvurular sırasında en çok hassasiyet gösterilmesi gereken konulardan biri de başvurulan bölümün kişinin niteliklerine uygun ve istediği pozisyonda olmasıdır. Niteliklerin desteklenmediği bir bölüme başvuruda bulunulması olumlu bir sonuç alınmasına neden olmayacaktır. Sözleşmeli alımlarda genellikle mülakat yapılmaktadır. Mülakatın başarılı şekilde atlatılması sonrasında işe başlanabilmektedir.
Belediyelerde Kimler Sözleşmeli Çalışabilir?
5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi 3. fıkrasında yer alan hükme göre şu ifadelere yer verilmiştir;
"Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir."