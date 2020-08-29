Hükümetin pandemi sürecinde aldığı önlemler ve kamu bankalarının sağladığı finansmanla sıkıntılı dönemi atlatıp toparlanma sürecinden büyüme patikasına geçen ekonomiye güven yükselmeye devam ediyor. TÜİK tarafından dün açıklanan verilere göre ekonomik güven endeksi ağustosta yüzde 4.4 artarak 85.9 ile Mart 2020'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Endeks nisanda düştüğü 51.3 seviyesine göre 4 ayda yüzde 67 yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomik güven endeksindeki yükselişle ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Battık, bittik lobisi yine üzülecek. Ekonomik Güven Endeksi temmuz ayında 82,2 iken, ağustos ayında yüzde 4,4 oranında artarak 85,9 oldu. Durmak yok. Yola devam!" değerlendirmesinde bulundu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, ekonomik güven endeksinde olumlu, pozitif trendin sürdüğünü belirterek, "Vatandaşımızın önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerinin pandemi dönemine göre daha olumlu olduğu sonucuna bu rakamlardan ulaşabiliriz" dedi.