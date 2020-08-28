Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 28.08.2020 10:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.08.2020 10:39
    ABONE OL

    : 'tan güven endeksi açıklaması: "Battık, bittik" lobisi yine üzülecek

    haberi... : "Battık, bittik" lobisi yine üzülecek. temmuz ayında 82,2 iken, ağustos ayında %4,4 oranında artarak 85,9 oldu. Durmak yok. Yola devam!"

    Temmuz ayında 82,2 iken, Ağustos ayında %4,4 oranında artarak 85,9 değerine yükseldi.



    Konuya ilişkin bir paylaşımda bulunan Berat Albayrak, "Battık, bittik" lobisi yine üzülecek. Ekonomik Güven Endeksi temmuz ayında 82,2 iken, ağustos ayında %4,4 oranında artarak 85,9 oldu. Durmak yok. Yola devam!" dedi.

    Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

    Endeks bu ay, temmuza göre yüzde 4,4 artarak 85,9 değerine ulaştı. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

    Reel kesim güven endeksi aylık bazda yüzde 5,8 artarak 105,2, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 5,7 yükselerek 70,5, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,2 artışla 94,9 olurken, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 2,3 azalarak 85 değerine geriledi.

    Tüketici güven endeksi, ağustosta yüzde 2,2 azalarak 59,6 değerine düştü.


    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan güven endeksi açıklaması: "Battık, bittik" lobisi yine üzülecek
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri